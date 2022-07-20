Мэр Улан-Удэ: «Мы нашли пути решения проблемы грязного воздуха»

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

В столице Бурятии собираются внедрить комплексный план по снижению выбросов в атмосферу



Совет по проектному управлению под председательством мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова прошёл в администрации столицы Бурятии. Один из главных вопросов, который обсуждался на совете, – включение Улан-Удэ в федеральный проект «Чистый воздух». Мэр особо подчеркнул, что проблема назрела давно, системно не решалась и теперь, когда город получит федеральное финансирование, необходимо реализовать весь комплекс мероприятий по борьбе с загрязнением воздуха.



- 7 июля правительство России выпустило соответствующее постановление. Мы теперь точно в проекте. Хочу напомнить, что до апреля 2020 года, проблемой чистого воздуха не занимался никто. Проблема была, загрязнение воздуха было, но решением никто не занимался. Теперь, спустя два года, мы очертили контур проблемы и нашли пути её решения. У нас есть экологическое и экономическое обоснование комплексного плана по снижению выбросов в атмосферу. Такой результат сложился в результате хорошей командной работе нашей администрации с членами правительства Бурятии. Благодаря поддержке главы Бурятии мы сделали семимильный шаг и попали в федеральный проект, - заявил Игорь Шутенков.



Комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу включает такие мероприятия, как разработка проектной документации по реконструкции, капитальному ремонту и новому строительству электросетевого хозяйства, разработка проекта по реконструкции котельных «Авиазавод» на производство бездымного топлива.



Также планируется организовать серийное производство систем отчистки дымовых газов малых котельных на производственной площадке приборостроительного завода.



- Самое главное, что нам сейчас нужно сделать – это детально проработать и согласовать с правительством республики и федеральными ведомствами мероприятия комплексного плана. Также в эти дни команда от Бурятии принимает участие в образовательном интенсиве «Архипелаг 2022» в Севастополе. Мы представили совместный с Улан-Удэнским приборостроительным производственным объединением проект по производству фильтра-дымоуловителя. Сейчас заключен меморандум о сотрудничестве с такими городами, как Севастополь, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, где такая же проблема загрязнения атмосферы малыми котельными, - отметил председатель проектно-аналитического комитета Вадим Имидеев.



Планируется, что фильтрами-дымоуловителями будут оснащены все муниципальные котельные Улан-Удэ. Успешный опыт может быть применён в городах-участниках проекта «Чистый воздух».



Как сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ, также администрация Улан-Удэ заключила меморандум о сотрудничестве с компанией – лидером национальной технологической инициативы «Большая Тройка» о поставках оборудования, мониторинга и математического моделирования в области контроля над выбросами в атмосферу.



- Результат есть, но он промежуточный. Впереди много работы, мы сами определили мероприятия, понимаем, что будем делать дальше. Темп не снижаем, - подчеркнул мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

