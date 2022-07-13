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В Бурятии открыли 41-метровую буддийскую святыню

В Бурятии открыли 41-метровую буддийскую святыню
Общество, 
В честь открытия статуи Арьяа Баала с раннего утра идёт молебен

В среду, 13 июля, в Закаменском районе Бурятии торжественно открыли 41-метровую статую Авалокитешвары (Арьяа Баала). Она установлена на склоне горы.

В честь открытия статуи в селе Санага с раннего утра идёт молебен: ламы читают мантры, а верующие преподносят далга и хадаг в знак почтения.

На место приехали паломники и туристы не только из районов Бурятии, но и из других городов России и Монголии. Они делятся своими впечатлениями, отмечая, что мероприятие «очень атмосферное», а также, что это «огромное, великое событие, значимое не только для Бурятии, но и для всего буддистского мира».

Также сегодня для путешественников с 13 июля открыт парк «Арья Баала». На протяжении всей тропы расположены четыре беседки, также стоят скамейки и урны, мягкие канатные перила. Перила украшены 108 деревянными бусинами, созданными в столярной мастерской, действующей при дацане. Они символизируют 108 родов желаний буддийских чёток. Пройти всю тропу медленным шагом можно за 35 минут, протяжённость тропы составляет 2000 метров.

Смотровые площадки парка расположены там же, где и беседки: первая чуть выше дацана, вторая даёт возможность каждому желающему увидеть небо сквозь прозрачный купол, третья – у подножия статуи, а четвёртая площадка установлена у озера, куда в тёплое время прилетает лебединая стая. Все четыре места не только раскрывают красоту бурятской природы, они также несут в себе сакральный смысл: дацан, небо, Арьяа Баала, озеро.

Как сообщал «Байкал-Daily», работа по созданию новой святыни началась ещё в 2018 году. Идея создания уникального объекта принадлежит XXIV Пандито Хамбо ламе Дамба Аюшееву, главе Буддийской традиционной Сангхи России.

Авалокитешвара, или Арьяа Баала – воплощение бесконечного сострадания всех Будд. Мантра Божества является самой известной в народе – «Ом мани бадме хум». Aвaлoкитeшвapa дaл вeликий oбeт выcлyшaть мoлитвы вcex cyщecтв, oблaдaющиx пpиpoдoй Бyдды и oбpaтившиxcя к нeмy в чacы cтpaдaний. Он также дaл oбeт oткaзaтьcя oт coбcтвeннoй cyщнocти Бyдды дo тex пop, пoкa нe пoмoжeт дocтигнyть ниpвaны кaждoмy cyщecтву – таким образом он стал Бодхисаттвой.



буддизм

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