У ветерана до сих пор прекрасное чувство юмора
1 июля жителю Читы, участнику Великой Отечественной войны Сергею Никоноровичу Пантелееву исполнилось 95 лет.
Родился юбиляр в Мордовской АССР. В Черновский район Читы семья Сергея Никоноровича переехала в 1936 году. Война началась, когда он был 14-летним подростком. Имея 4 класса образования, он пошёл работать на шахту на Черновских, в военное время было не до учёбы.
В 1944 году Сергей был призван в ряды Вооружённых сил. После прохождения курса молодого бойца он попал в снайперскую роту. Советские войска один за одним освобождали города, но в жестоких боях юбиляру не довелось участвовать. По окончании войны часть сначала отправили в Читу, потом на Курильские острова.
Демобилизовался Сергей Никонорович только в 1951 году, вернулся в Читу, женился через год и с тех пор проживает в Черновском районе. В мирное время работал на шахте «Восточная», потом по состоянию здоровья ушёл в Аэропорт в охрану, где трудился до ухода на заслуженный отдых.
У юбиляра дружная семья, заботливые дети, внуки, правнуки. Благодаря поддержке родных, природному оптимизму и прекрасному чувству юмора в свои 95 лет ветеран бодр и энергичен. Представителей администрации Черновского района он встретил с хорошим настроением и шутками, сообщает пресс-служба администрации Читы.
В Чите участнику Великой Отечественной исполнилось 95 лет
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