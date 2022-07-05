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В дацане запустили проект «Возрождение традиционного войлока Бурятии»

В дацане запустили проект «Возрождение традиционного войлока Бурятии»
Общество,  Фото:Буддийская традиционная Сангха России
Буддийская Сангха России возрождает искусство создания войлока

В Иволгинском дацане дан старт новому проекту «Возрождение традиционного войлока Бурятии»: начался первый этап промышленного производства продукции номадного овцеводства. Проект направлен на возрождение исконных традиционных ремёсел бурятского народа, одним из которых является создание войлока, одежды, нити и обуви из шерсти овец.

Как сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России, на основе современных технологий и полной механизации производства искусство создания традиционного войлока открывает широкий простор для творческой реализации мастеров цеха Иволгинского дацана по созданию авторской линейки изделий из местного сырья для использования в быту и за его пределами. Также ожидается экономический эффект для владельцев отар овец – участников благотворительного проекта «Социальная отара».

Напомним, что все пусконаладочные работы по эксплуатации технического оборудования по обработке шерсти был завершены этой весной. В июне были созданы первые экспериментальные образцы: десятки метров отличного войлока традиционно смешанных цветов, а также чисто белого. Качество продукции превзошло все ожидания, чем предполагалось ранее.

- Наши станки не имеют аналогов в России, где подобные фабрики работают только с тонкорунной шерстью. Уникальность же станков Иволгинского дацана заключена в том, что они могут перерабатывать шерсть овец грубошерстных пород, обитающих в особых климатических зонах Бурятии и Забайкальского края, которые имеют благодаря круглогодичному пастбищному содержанию, особые качественные характеристики, - пояснили в Сангхе.

1 июля был получен отличный плотный войлок весом 70 кг. 3 июля цех по переработке шерсти создал большую партию войлока длиной 100 метров и шириной 2,1 м, на изготовление которого было использовано 130 кг чистой шерсти. Стоит заметить, что технические параметры оборудования позволяют создавать войлок разной толщины, разной длины и ширины.

В будущем в Иволгинском дацане будет открыт большой приёмный пункт шерсти для всех желающих получить войлок для самых разных нужд. А пока приоритет отдан фермерам – участникам программы «Социальная отара». Главное условие: шерсть должна быть полностью очищена от сухой травы, кизяка и прочего мусора. После переработки расходного материала получается конечный результат – качественный войлок, определённых заказчиком толщины, длины и ширины.

Как сообщалось ранее, 60% от полученного объёма продукции возвращается владельцу шерсти, а средства, вырученные от сбыта оставшихся 40%, направляются на оплату электроэнергии, услуг по эксплуатации оборудования и работ по созданию войлока. Вопросы по реализации войлока сейчас находятся в стадии разработки «дорожной карты» мероприятий и принятия ответственных решений.

Бурятия войлочные изделия дацан Иволгинский дацан Сангха

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