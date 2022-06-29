Работы по ремонту завершат в 2023 году
В селе Лиственничное Прибайкальского района Бурятии начат ремонт моста. В настоящее время подрядная организация завозит технику и оборудование, обустраивает площадку для проживания. Демонтаж моста планируют начать 29 июня, тогда же проезд будет закрыт. Проезд будет осуществляться по дороге выходящую на улицу Лесовозная.
Мост соединяет село Лиственничное, в котором проживает около 200 человек, с социально значимыми объектами, расположенными в центральной части Итанцинского сельского поселения, в сёле Кома и посёлке Итанца.
- Это актуальная проблема для нашего района. В наш адрес постоянно поступали жалобы от населения, поэтому первый ремонтируем мост через реку Итанца, который находится в аварийном состоянии, - отметил глава Прибайкальского района Сергей Семёнов.
Общая стоимость ремонта составит более 48 млн рублей. Работы завершат в 2023 году.
- В Прибайкальском районе также планируется отремонтировать ещё один мост в селе Иркилик, который находится внутри населённого пункта и обеспечивает транспортную доступность, - сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ.
Напомним, что в 2022 году в Прибайкальском районе отремонтируют автомобильные дороги Турунтаево – Халзаново и улицы Мелиораторов в Халзаново, улицу Новая на станции Татаурово и улицу Социальный Городок на станции Таловка. Всего в районе в этом году приведут в нормативное состояние более 3,3 км дорожного полотна.
В селе Прибайкалья начат демонтаж моста
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В театре оперы и балета вновь совместят шахматы и концерт
Крестный ход пройдёт 1 июля
Область примет чемпионат России в следующем году
Его место займёт ретротепловоз ТЭ-3
По словам спортсмена, ему очень всё понравилось
В турнире примет участие спортсмен из Бурятии
Работы по ремонту завершат в 2023 году
В Бурятии прошли кинологические соревнования
Дочку назвали Виктория
Турнир собрал работающую молодёжь города
В Забайкалье выявили лучшие практики ученических производственных бригад для подготовки кадрового резерва в сельском хозяйстве
Его победителем стала команда «Енисей» из Красноярска
Герою России Балдану Цыдыпову предложили новую должность
Приложиться к святыне могут все желающие
В Баунтовском районе возместят разницу в тарифе за электроэнергию