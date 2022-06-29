В селе Прибайкалья начат демонтаж моста

Общество, Фото: пресс-служба минтранса РБ

Работы по ремонту завершат в 2023 году



В селе Лиственничное Прибайкальского района Бурятии начат ремонт моста. В настоящее время подрядная организация завозит технику и оборудование, обустраивает площадку для проживания. Демонтаж моста планируют начать 29 июня, тогда же проезд будет закрыт. Проезд будет осуществляться по дороге выходящую на улицу Лесовозная.



Мост соединяет село Лиственничное, в котором проживает около 200 человек, с социально значимыми объектами, расположенными в центральной части Итанцинского сельского поселения, в сёле Кома и посёлке Итанца.



- Это актуальная проблема для нашего района. В наш адрес постоянно поступали жалобы от населения, поэтому первый ремонтируем мост через реку Итанца, который находится в аварийном состоянии, - отметил глава Прибайкальского района Сергей Семёнов.



Общая стоимость ремонта составит более 48 млн рублей. Работы завершат в 2023 году.



- В Прибайкальском районе также планируется отремонтировать ещё один мост в селе Иркилик, который находится внутри населённого пункта и обеспечивает транспортную доступность, - сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ.



Напомним, что в 2022 году в Прибайкальском районе отремонтируют автомобильные дороги Турунтаево – Халзаново и улицы Мелиораторов в Халзаново, улицу Новая на станции Татаурово и улицу Социальный Городок на станции Таловка. Всего в районе в этом году приведут в нормативное состояние более 3,3 км дорожного полотна.

