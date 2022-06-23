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В Бурятии медведя видели недалеко от пляжа в Горячинске

В Бурятии медведя видели недалеко от пляжа в Горячинске
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Жители Бурятии всё чаще замечают медведей на Байкале

Вечером 21 июня жители Прибайкальского района Бурятии в районе мыса Тонкий заметили медведя. Косолапый бродил всего в километре от пляжа села Горячинск. Об инциденте сообщает группа «Прибайкалье-инфо. 24/7».

- Будьте осторожны и внимательны, - призывают местных жителей.

Ещё одного медведя видели в местности Култушная Кабанского района, сообщает «Кабанск-инфо. 24/7».

Специалисты осмотрели местность, где был замечен медведь. Обнаруженные следы вели в лес. Сегодня будет решено, что делать дальше.

Как сообщал «Байкал-Daily», 13 июня в городе Северобайкальск заметили крупного медведя, который вышел на дорогу в сторону жилого микрорайона Заречный. 

Ещё один хозяин тайги недавно гостил в Баргузинском районе на кордоне Монахово. Старший государственный инспектор ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Дмитрий Авдеев запечатлел гостя на видео. 

В Бурятии сегодня насчитывается 5848 особей медведя. К слову, это не так уж и много, если брать утверждённые минприроды России нормы по плотности популяции. Резких скачков численности медведя за последние 10 лет не наблюдается, сообщили на прошлой неделе в Бурприроднадзоре.
медведь Байкал

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