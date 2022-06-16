В Бурятии медведь пришёл на кордон нацпарка

В Баргузинском районе Бурятии на кордоне Монахово, что находится в Забайкальском национальном парке, «с инспекцией» побывал медведь. Старший государственный инспектор ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Дмитрий Авдеев запечатлел гостя на видео. Мишка ходил по территории, обнюхивая всё вокруг. Вероятно, косолапый искал, чем бы поживиться.

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