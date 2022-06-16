В Бурятии медведь пришёл на кордон нацпарка

В Баргузинском районе Бурятии на кордоне Монахово, что находится в Забайкальском национальном парке, «с инспекцией» побывал медведь. Старший государственный инспектор ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Дмитрий Авдеев запечатлел гостя на видео.
Мишка ходил по территории, обнюхивая всё вокруг. Вероятно, косолапый искал, чем бы поживиться.
В телеграм-канале «Заповедного Подлеморья» рассказали, как вести в лесу, чтобы не встретить медведя или что делать, если его встретили. Путешествовать желательно группами, так безопаснее. Шум отпугнёт медведя.
Нельзя оставлять в местах отдыха пищевые остатки, не создавайте условия для прикорма диких животных.
- Никогда не приближайтесь к медведю, ведь никто не знает, как поведёт себя дикий зверь в эту минуту. При неожиданной встрече ни в коем случае нельзя бежать и поворачиваться спиной к хищнику. Можно, осторожно пятясь, попробовать отойти в сторонку, соблюдая спокойствие. Встаньте на бревно или камень. С помощью рюкзака или просто поднятых вверх рук сымитируйте свои большие размеры, - сообщили в «Заповедном Подлеморье».
Ни при каких обстоятельствах нельзя приближаться к медвежатам, потому что рядом находится медведица.
Как сообщал «Байкал-Daily», в августе 2021 года медведь вышел к горячим источникам в бухте Змеевая, что находится в Чивыркуйском заливе Байкала. Сперва медведь «изучал» и едва не уронил установленные для туристов аншлаги. «После ознакомления с правилами посещения хозяин тайги попробовал на вкус канистру, пару стаканчиков, сходил в туалет, причём не абы куда, а в обычный», - рассказывали тогда в «Заповедном Подлеморье».