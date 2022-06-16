 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 июня

15 июня

Популярное

В Бурятии медведь пришёл на кордон нацпарка

В Бурятии медведь пришёл на кордон нацпарка
Общество,  Фото:Baikal-daily.r
 Косолапый пришёл «с инспекцией»

В Баргузинском районе Бурятии на кордоне Монахово, что находится в Забайкальском национальном парке, «с инспекцией» побывал медведь. Старший государственный инспектор ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Дмитрий Авдеев запечатлел гостя на видео.

Мишка ходил по территории, обнюхивая всё вокруг. Вероятно, косолапый искал, чем бы поживиться.

 
В телеграм-канале «Заповедного Подлеморья» рассказали, как вести в лесу, чтобы не встретить медведя или что делать, если его встретили. Путешествовать желательно группами, так безопаснее. Шум отпугнёт медведя.

Нельзя оставлять в местах отдыха пищевые остатки, не создавайте условия для прикорма диких животных.

- Никогда не приближайтесь к медведю, ведь никто не знает, как поведёт себя дикий зверь в эту минуту. При неожиданной встрече ни в коем случае нельзя бежать и поворачиваться спиной к хищнику. Можно, осторожно пятясь, попробовать отойти в сторонку, соблюдая спокойствие. Встаньте на бревно или камень. С помощью рюкзака или просто поднятых вверх рук сымитируйте свои большие размеры, - сообщили в «Заповедном Подлеморье».

Ни при каких обстоятельствах нельзя приближаться к медвежатам, потому что рядом находится медведица.

Как сообщал «Байкал-Daily», в августе 2021 года медведь вышел к горячим источникам в бухте Змеевая, что находится в Чивыркуйском заливе Байкала. Сперва медведь «изучал» и едва не уронил установленные для туристов аншлаги. «После ознакомления с правилами посещения хозяин тайги попробовал на вкус канистру, пару стаканчиков, сходил в туалет, причём не абы куда, а в обычный», - рассказывали тогда в «Заповедном Подлеморье».

медведь дикие животные национальный парк

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии восстановили лесов больше, чем потеряли
В Бурятии восстановили лесов больше, чем потеряли
Общество, 16.06.2022
Восстановление дальневосточных лесов в 2021 году впервые за 10 лет превысило их вырубку и уничтожение огнём
В Этнографическом музее в Улан-Удэ появились качели
В Этнографическом музее в Улан-Удэ появились качели
Общество, 16.06.2022
Новые объекты прекрасно вписались в парковую зону
В Бурятии медведь пришёл на кордон нацпарка
В Бурятии медведь пришёл на кордон нацпарка
Общество, 16.06.2022
Косолапый пришёл «с инспекцией»  
В Улан-Удэ оштрафовали загрязняющую воздух организацию
В Улан-Удэ оштрафовали загрязняющую воздух организацию
Общество, 16.06.2022
Директор коммерческой организации привлечён к административной ответственности
Бурятии жители сёл не могли получить услуги в электронной форме
Бурятии жители сёл не могли получить услуги в электронной форме
Общество, 16.06.2022
Суд обязал администрации обеспечить возможность получения муниципальных услуг в электронной форме
В улан-удэнской колонии определили лучшего столяра
В улан-удэнской колонии определили лучшего столяра
Общество, 16.06.2022
В исправительном учреждении прошёл конкурс профмастерства 
В Бурятии проведут мотофестиваль на Байкале
В Бурятии проведут мотофестиваль на Байкале
Общество, 16.06.2022
Для гостей мероприятия устроят шоу и выступят рок-группы
Бурятия примет межрегиональную творческую школу
Бурятия примет межрегиональную творческую школу
Общество, 16.06.2022
Провести занятия приедут известные российские педагоги
В Бурятии местами грозы
В Бурятии местами грозы
Общество, 16.06.2022
В Улан-Удэ до +32
В Улан-Удэ привезут мощи преподобного Сергия Радонежского
В Улан-Удэ привезут мощи преподобного Сергия Радонежского
Общество, 15.06.2022
Ковчег будет принесён во все федеральные округа
Бурятия присоединится в празднованию Олимпийского дня
Бурятия присоединится в празднованию Олимпийского дня
Общество, 15.06.2022
В республике в этот день пройдут Сурхарбан, велопробег и различные соревнования
Школы Бурятии получат допфинансирование на горячее питание
Школы Бурятии получат допфинансирование на горячее питание
Общество, 15.06.2022
Все образовательные учреждения должны перейти на бесплатное питание для младшеклассников до 1 сентября 2023 года
В Улан-Удэ покажут «Целебные травы с берегов Байкала»
В Улан-Удэ покажут «Целебные травы с берегов Байкала»
Общество, 15.06.2022
Выставка лекарственных растений откроется в музее природы Бурятии
Корвет «Алдар Цыденжапов» отразил «воздушное нападение»
Корвет «Алдар Цыденжапов» отразил «воздушное нападение»
Общество, 15.06.2022
В Тихом океане отряд корветов принял участие в учении по ПВО
В Бурятии состоялась спартакиада «федералов»
В Бурятии состоялась спартакиада «федералов»
Общество, 15.06.2022
Соревнования были посвящены Дню России

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^