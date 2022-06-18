Дизайнер из Улан-Удэ выступит на Московской неделе моды

Надежда Абзаева представит свою коллекцию, созданную с отсылкой к буддизму
С 20 по 26 июня пройдёт Московская неделя моды (18+). В том числе в главном событии российской fashion-индустрии будет участвовать уроженка Бурятии Надежда Абзаева. Дизайнер представит свой модный бренд ABZAEVA.
- ABZAEVA — бренд из Улан-Удэ, его основательницу Надежду Абзаеву называют «золотыми ножницами» Бурятии. Она не только дизайнер, победитель всероссийского конкурса «Новые имена в моде», но и очень успешный куратор выставок. Надежда стремится интегрировать национальный культурный код в коллекции своего бренда, - рассказывают о Надежде организаторы.
В коллекции для Московской недели моды Надежда Абзаева совместила виртуальный мир, 3D-лекала и рукотворные практики работы с водой и тканью. Она окрашивала ткань в технике «тайдай», создавая принт вручную. Для этого она использовала три состояния воды: жидкое, лёд и пар.
Идея эта также уходит своими корнями в буддизм - помимо основных в буддизме есть второстепенные цвета, такие, например, как цвета дыма и пара. Надежда хотела передать это ощущение цвета и попробовать создать свою палитру, смешивая холодный лёд, пар и водные краски.
- В коллекции я продолжаю развивать идею сосуществования миров - человека, природы и духов, - говорит дизайнер Надежда Абзаева. - Буддизм рассказывает нам, что миров шесть, в каждом из которых живут разные сущности: боги, полубоги, люди, духи, животные, демоны. Перерождаясь мы переходим из одного мира в другой, бесконечно сменяя друг друга. Я также обращаюсь к стихии воды. Во всех мифологиях из неё рождаются вселенные, она - синоним космоса и жизни, она наполняет собой, лечит и очищает.
В этой коллекции дизайнер впервые использовала переработанный наполнитель из вторсырья, которое получают, расщепляя старую одежду. Этим наполнителем набиты пуховики и жилеты в коллекции.
Московская неделя моды пройдёт сразу на нескольких площадках, главной из которых станет парк «Зарядье». Здесь коллекции представят порядка 120 дизайнеров, отобранных экспертным советом. Коллекцию Надежды зрители увидят 26 июня.
Помимо показов Московская неделя моды включит в деловую программу, лекции, паблик-токи, воркшопы и мастер-классы.
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году Надежда Абзаева участвовала в Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Тогда она представила коллекцию од название «Ветер дует», в которую включила истории о том, как ветер в бурятских обрядах объединяет миры.
Летом 2021 года дизайнер Надежда Абзаева прошла в финал шоу «Lamoda. Реалити в моде» (6+) интернет-магазина Lamoda.
Дизайнер из Улан-Удэ выступит на Московской неделе моды
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