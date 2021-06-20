Дизайнер из Бурятии не смогла победить в шоу молодых дизайнеров

Дизайнер из Бурятии Надежда Абзаева прошла в финал шоу «Lamoda. Реалити в моде» (6+) интернет-магазина Lamoda, однако не смогла одержать победу.
Как сообщал «Байкал-Daily», в реалити-шоу 10 молодых дизайнеров боролись за приз в 1 млн рублей на создание собственной коллекции для продажи её на Lamoda. Передача выходила каждую среду на YouTube. И каждую неделю участники выполняли креативные задания. Финал состоялся 16 июня.
Троим финалистам конкурса дали задание создать наряд за шесть часов, используя лишь ткань с паттернов (повторяющиеся элементы – прим. ред.) бренда Lamoda.
- Мы дошли до финала втроем: я, Агата и Петя. Я считаю, что каждый из нас достоин победы. Мне очень приятно находиться в этой тройке, я счастлива. Мне кажется, для каждого из нас это испытание, ты думаешь про себя – вау, у меня за пару часов что-то получилось, это уже для меня достижение. Это была мечта детства, с детства я хотела поступить на дизайнера. Мне нравится, с одной стороны, очень сильно современное искусство, с другой стороны, я очень сильно люблю традиции и мир прошлого. И всякий раз пытаюсь этот пазл собрать в дизайне, - отметила Надежда Абзаева в начале итогового выпуска.
На шоу также подробно поведали о каждом из финалистов.
- Надин концептуальный бренд одежды «Абзаева» повествует о локальной идентичности. Надя – самый скромный дизайнер шоу, но это совсем не касается творчества. В первом эпизоде Надежда создала невероятно сложный по конструкции образ для вечеринки в пустыне, во второй серии дизайнеру досталась сложная для неё тема пин-ап, и всё же Надя смогла создать лук, в котором она не потеряла себя и при этом передала основную тему задания. В конкурсе с участием обычных людей Надежда была на грани вылета из шоу, однако члены жюри решили дать ещё один шанс талантливому дизайнеру. В четвертом эпизоде образ, созданный Надей, первым попал в финал, - говорилось в программе.
В конце шоу были продемонстрированы наряды, созданные дизайнерами, и жюри в результате отдало победу Агате Востриковой, основательнице московского бренда.
- Я тоже хотела сказать большое спасибо жюри, всей команде, для меня это вообще счастье здесь оказаться, всё это время я ловила кайф от общения, от того, что, мне кажется, повысила свои скиллы во многом. И ваше экспертное мнение очень дорого для меня и важно, так что я вообще всем очень благодарна. Большое спасибо. Агата, я тебя поздравляю. Просто замечательный и очень талантливый дизайнер, - поблагодарила всех Надежда Абзаева.
Наряд, созданный Надеждой Абзаевой