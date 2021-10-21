Показ состоялся в рамках Недели моды
Вчера в Музее Москвы в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia состоялся показ бренда ABZAEVA, который основала уроженка Бурятии Надежда Абзаева.
- Надежда стала одной из 14 дизайнеров, которые по решению экспертного совета получили гранты на участие в MBFW RUSSIA. Гранты, предоставленные Фондом моды, позволили талантливым дизайнерам представить свои коллекции на Mercedes-Benz Fashion Week Russia без вступительного взноса, - сообщили в полпредстве Бурятии в Москве.
Надежда Абзаева в социальной сети отметила, что представила в столице новую коллекцию.
- В этом году мне дали грант на участие в MBFWR. Большое спасибо за эту возможность @mbfwrussia #mbfwrussia. В рамках недели моды прошёл показ моей новой коллекции. Новая коллекция - продолжение первой коллекции бренда «Ветер дует» - истории о том, как ветер в бурятских обрядах объединяет миры. Я также постаралась переосмыслить эту связь человека и природы с помощью новых технологий. В этом мне помогли художники: Игорь Канзычаков и Мария Хасоева перевели звук ольхонского ветра в изображение (принт ветра в коллекции), саунд-артист Ваня написал музыку, диджитал художница Арюна Булутова создала интерактивный 3д мир для показа, - написала она.
Как сообщал «Байкал-Daily», летом 2021 года дизайнер из Бурятии Надежда Абзаева прошла в финал шоу «Lamoda. Реалити в моде» (6+) интернет-магазина Lamoda, однако не смогла одержать победу.
В реалити-шоу 10 молодых дизайнеров боролись за приз в 1 млн рублей на создание собственной коллекции для продажи её на Lamoda. Передача выходила каждую среду на YouTube. И каждую неделю участники выполняли креативные задания. Финал состоялся 16 июня.
Дизайнер из Бурятии представила новую коллекцию в Москве
Общество, Фото:
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