В Москве появился баннер с портретом военного из Бурятии

Баннер появился на Каширском шоссе



В Москве на Каширском шоссе установили баннер, на котором изображён сержант из Бурятии Балта Цыренжапов. Фотография появилась в телеграмм-канале «Степной дозор».



На баннере изображено фото сержанта, его имя и фамилия, а сверху написано «Слава Героям России!». К сожалению, допущена ошибка: вместо Балта на баннере написано Балты.



О подвиге военнослужащего Цыренжапова ранее рассказало Минобороны России. Группа российских военнослужащих под руководством сержанта Цыренжапова, действуя на БМП-2, участвовала в атаке огневых позиций артиллерийских подразделений.



«При подходе к населённому пункту Балта Цыренжапов обнаружил группу украинских националистов, готовивших засаду. Оценив ситуацию, Балта принял решение – дать бой противнику, несмотря на значительный перевес сил в его пользу. Пользуясь внезапностью, благодаря мужеству и решительности сержанта Цыренжапова, а также смелым и профессиональным действиям его группы, в ходе боестолкновения было уничтожено до 30 человек живой силы противника и три грузовых автомобиля. Уничтожение готовящейся засады позволило наступающим подразделениям оперативно продвинуться к населённому пункту и в ходе атаки взять его под свой контроль», - сообщало Минобороны России.



Газета «Бурятия» выяснила, что 38-летний Балта родом из небольшого села Улзытэ Еравнинского района. Сам он в беседе с корреспондентом издания сказал, что не считает свой поступок героическим. «Просто выполнял свою боевую работу. Вместе со мной также уверенно действовали мои товарищи», - рассказал Балта.



После боя сержант проходил лечение в госпитале.





