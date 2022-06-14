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В Москве появился баннер с портретом военного из Бурятии

В Москве появился баннер с портретом военного из Бурятии
Общество, 
Баннер появился на Каширском шоссе

В Москве на Каширском шоссе установили баннер, на котором изображён сержант из Бурятии Балта Цыренжапов. Фотография появилась в телеграмм-канале «Степной дозор».

На баннере изображено фото сержанта, его имя и фамилия, а сверху написано «Слава Героям России!». К сожалению, допущена ошибка: вместо Балта на баннере написано Балты.

О подвиге военнослужащего Цыренжапова ранее рассказало Минобороны России. Группа российских военнослужащих под руководством сержанта Цыренжапова, действуя на БМП-2, участвовала в атаке огневых позиций артиллерийских подразделений.

«При подходе к населённому пункту Балта Цыренжапов обнаружил группу украинских националистов, готовивших засаду. Оценив ситуацию, Балта принял решение – дать бой противнику, несмотря на значительный перевес сил в его пользу. Пользуясь внезапностью, благодаря мужеству и решительности сержанта Цыренжапова, а также смелым и профессиональным действиям его группы, в ходе боестолкновения было уничтожено до 30 человек живой силы противника и три грузовых автомобиля. Уничтожение готовящейся засады позволило наступающим подразделениям оперативно продвинуться к населённому пункту и в ходе атаки взять его под свой контроль», - сообщало Минобороны России.

Газета «Бурятия» выяснила, что 38-летний Балта родом из небольшого села Улзытэ Еравнинского района. Сам он в беседе с корреспондентом издания сказал, что не считает свой поступок героическим. «Просто выполнял свою боевую работу. Вместе со мной также уверенно действовали мои товарищи», - рассказал Балта.

После боя сержант проходил лечение в госпитале.


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