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В Улан-Удэ осуждённому сменили «условку» на колонию

В Улан-Удэ осуждённому сменили «условку» на колонию
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина скрылся от контроля инспекции

В Улан-Удэ осуждённому, состоящему на учёте в уголовно-исполнительной инспекции, отменили условное осуждение и назначили реальный срок. Произошло это по вине самого мужчины.

Осуждённому неоднократно продлялся испытательный срок за уклонение от исполнения возложенных судом обязанностей. На судебные заседания он не являлся, а также скрылся от контроля инспекции.

- После того, как сотрудниками отделения розыска оперативного отдела регионального УФСИН было установлено местонахождение мужчины, суд отменил условное осуждение и приговорил нарушителя к одному году лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе ведомства. 
осужденные

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