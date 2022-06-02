Мужчина скрылся от контроля инспекции
В Улан-Удэ осуждённому, состоящему на учёте в уголовно-исполнительной инспекции, отменили условное осуждение и назначили реальный срок. Произошло это по вине самого мужчины.
Осуждённому неоднократно продлялся испытательный срок за уклонение от исполнения возложенных судом обязанностей. На судебные заседания он не являлся, а также скрылся от контроля инспекции.
- После того, как сотрудниками отделения розыска оперативного отдела регионального УФСИН было установлено местонахождение мужчины, суд отменил условное осуждение и приговорил нарушителя к одному году лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе ведомства.
В Улан-Удэ осуждённому сменили «условку» на колонию
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