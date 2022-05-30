Стоимость модульного туалета для туристических мест превышает 2,5 миллиона рублей
На севере и юге байкальского острова Ольхон будут установлены туалеты. Они будут быстровозводимыми и «очень эстетичными», сообщил директор ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Умар Рамазанов.
По его словам, установка туалетов на популярных у туристов маршрутов – это самый популярный из всех задаваемых вопросов.
- Мы разработали проект быстровозводимых и очень эстетичных туалетов, которые будем устанавливать на озере Сухое, по северу и югу острова Ольхон, по Большой Байкальской тропе в тех точках, где останавливаются туристы. Плюс к этому нами запрошены коммерческие предложения по антивандальным перевозимым туалетам, с рукомойником и автоматическим смывом. Планируем в этом году их около пяти штук приобрести и установить на Кругобайкальской железной дороге. Это следующий этап, к которому следует стремиться, - сообщил Умар Рамазанов.
По его словам, «хотелось бы их закупить побольше», но цены на модульные туалеты за последние пару месяцев значительно взлетели.
- Будем ориентироваться на внебюджетные поступления. А они в основном, конечно, идут на доплаты инспекторскому составу, так как зарплаты небольшие, - отметил Умар Рамазанов.
Однако проблема заключается не только в стоимости самих туалетов, но ещё и в их обслуживании. Здесь есть загвоздки, поскольку это особо охраняемая природная территория (ООПТ).
- Сейчас нет государственной программы по установке туалетов на ООПТ. И это проблема не только Байкала – мы общаемся с коллегами, потребность в современных модульных конструкциях есть везде. Вопрос про туалеты – самый популярный у любого директора ООПТ, на любых совещаниях. И мы тоже хотим нормальные человеческие туалеты! Вот только у них стоимость от 2,5 миллионов. На 590 км береговой линии и 24 маршрута сколько нужно? Плюс обслуживание… поэтому без бизнеса и в этой части к сожалению, очень сложно, - пояснил директор ФБГУ «Заповедное Прибайкалье».
На Ольхоне установят «очень эстетичные» туалеты
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