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На Ольхоне установят «очень эстетичные» туалеты

На Ольхоне установят «очень эстетичные» туалеты
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Стоимость модульного туалета для туристических мест превышает 2,5 миллиона рублей

На севере и юге байкальского острова Ольхон будут установлены туалеты. Они будут быстровозводимыми и «очень эстетичными», сообщил директор ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Умар Рамазанов.

По его словам, установка туалетов на популярных у туристов маршрутов – это самый популярный из всех задаваемых вопросов.

- Мы разработали проект быстровозводимых и очень эстетичных туалетов, которые будем устанавливать на озере Сухое, по северу и югу острова Ольхон, по Большой Байкальской тропе в тех точках, где останавливаются туристы. Плюс к этому нами запрошены коммерческие предложения по антивандальным перевозимым туалетам, с рукомойником и автоматическим смывом. Планируем в этом году их около пяти штук приобрести и установить на Кругобайкальской железной дороге. Это следующий этап, к которому следует стремиться, - сообщил Умар Рамазанов.

По его словам, «хотелось бы их закупить побольше», но цены на модульные туалеты за последние пару месяцев значительно взлетели.

- Будем ориентироваться на внебюджетные поступления. А они в основном, конечно, идут на доплаты инспекторскому составу, так как зарплаты небольшие, - отметил Умар Рамазанов.

Однако проблема заключается не только в стоимости самих туалетов, но ещё и в их обслуживании. Здесь есть загвоздки, поскольку это особо охраняемая природная территория (ООПТ).

- Сейчас нет государственной программы по установке туалетов на ООПТ. И это проблема не только Байкала – мы общаемся с коллегами, потребность в современных модульных конструкциях есть везде. Вопрос про туалеты – самый популярный у любого директора ООПТ, на любых совещаниях. И мы тоже хотим нормальные человеческие туалеты! Вот только у них стоимость от 2,5 миллионов. На 590 км береговой линии и 24 маршрута сколько нужно? Плюс обслуживание… поэтому без бизнеса и в этой части к сожалению, очень сложно, - пояснил директор ФБГУ «Заповедное Прибайкалье». 
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