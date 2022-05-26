В конкурсных направлениях участвовало более 200 человек
В столице Бурятии состоялся всероссийский фестиваль инженерно-технического творчества «Марш Победы». Мероприятие прошло на территории лагеря «Огонёк».
В фестивале приняли участие школьники образовательных организаций от 6 до 18 лет Баргузинского, Курумканского, Баунтовского, Кижингинского районов, Улан-Удэ, Иркутска и Иркутской области, Забайкальского края, Хабаровского края и Санкт-Петербурга. Всего приняло участие более 200 человек.
- Уже не первый год конкурс поддерживает творческие и инженерные способности учащихся, пропагандирует научные знания и содействует в профессиональной ориентации ребят, - пояснили в комитете по образованию администрации Улан-Удэ.
Мероприятие проходило в двух форматах: очном и дистанционном. В рамках очного формата были проведены следующие конкурсные направления: «Рукопашный Бой» (младшая и средняя возрастные группа), «3 в 1. Марш-бросок» (средняя и старшая возрастные группы), « Подъём по канату. Знамя Победы» (младшая и средняя возрастные группы), «Преодоление препятствия. Штурм» (средняя и старшая возрастные группы), «Шорт-трек. Командирский зачёт» (педагоги по робототехнике). В рамках дистанционного формата прошли конкурсные направления: «Легоконструирование. Город-герой» (младшая возрастная группа), «3D моделирование и 3D печать. Символ Победы!» (средняя и старшая возрастные группы), «Анимация и мультипликация. Память поколений».
- Победители и участники конкурса получили массу положительных эмоций! Команды готовы к новым победам в инженерно-техническом творчестве, - сообщает пресс-служба комитета по образованию.
Также во время фестиваля для педагогов и тренеров состоялся обучающий семинар-практикум по направлениям международных соревнований «Russian Robotics».
Улан-Удэ принял всероссийский творческо-технический фестиваль
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