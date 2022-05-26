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«Делом помочь своим»: Добровольцы из Бурятии едут отстаивать интересы страны

«Делом помочь своим»: Добровольцы из Бурятии едут отстаивать интересы страны
Общество, 
 Добровольцы «Боевого братства» республики призывают следовать их примеру

24 мая настало ровно три месяца с начала специальной операции на Украине. Всё это время из Бурятии на поле боя отправлялись молодые и полные сил парни, вместе с бывалыми крепкими мужчинами. Все они поехали туда по долгу службы в рядах российской армии. Но также патриоты своей страны, мужчины, жизнь которых была связана с армией лишь в далёком прошлом, решили помочь своим землякам и отправились на Украину. Из Бурятии уже ушло более 250 добровольцев, готовых защищать честь России. Среди них и 100 человек из «Боевого братства» республики.

- С первых дней спецоперации, которая проводится на Украине, от «Боевого братства» Бурятии в зону спецоперации выезжает уже второй контингент, первый уже там. Мы едем на замену и в помощь своим ребятам. Это те люди, те ветераны боевых действий, которые в своё время с честью и достоинством отстаивали интересы своей страны на рубежах, в разных горячих точках. То есть профессиональные ребята добровольно едут отстаивать интересы своей страны, бороться с фашизмом и нацизмом на территории Украины. 77 лет назад наши деды гнали фашизм, боролись с фашизмом. И мы – внуки, достойные внуки своих дедов, прадедов, ныне готовы взять на себя ответственность и выехать на спецоперацию. И не только словами, но и своим делом помочь своим ребятам, которые находятся на передовой, - рассказал заместитель руководителя регионального отделения «Боевого братства» в Бурятии Виталий Ангаев.

Виталий Ангаев отметил, что на данный момент по всей России увеличился поток добровольцев. Он поделился, что те мужчины, которые могут и хотят отправиться на Украину в качестве добровольцев, могут обратиться в «Боевое братство» Бурятии, либо в военкоматы по своему месту жительства.

- Я призываю не оставаться в стороне и следовать нашему примеру. Россия – это наша страна. Мы победим, - добавил замруководителя «Боевого братства» в Бурятии.
СВО спецоперация на Украине Боевое братство

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