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В Улан-Удэ идут демонтажные работы в старом здании театра «Ульгэр»

В Улан-Удэ идут демонтажные работы в старом здании театра «Ульгэр»
Общество, 
Историческая часть здания останется не тронутой

6 апреля подрядчики приступили к реконструкции здания театра кукол «Ульгэр» на улице Ленина в центре Улан-Удэ. Сейчас работы ведутся вовсю, строители занимаются демонтажными работами.



Ранее в этом здании, построенном ещё в 1917 году, находились театр кукол «Ульгэр» и Музей природы. После реконструкции там будет размещаться только «Ульгэр».

Главный инженер ООО «Бурятпроектреставрация» Владимир Борбонов рассказал, что здание является объектом культурного наследия, и реконструкция не коснётся всей площади. Однако ту часть, которую трогать не будут, обещают укрепить.

- Левая сторона является объектом культурного наследия и останется в первозданном виде, соответственно, она будет усилена. На данный момент мы занимаемся разборкой кровли и ведём демонтажные работы, - рассказал Борбонов.

Также, согласно смете, подрядчик должен сохранить памятник первому председателю Верхнеудинского совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов Василию Серову. Памятник находится прямо на прилегающей территории, на которой ведутся строительные работы.

Сейчас строители разбирают южный фасад здания. А именно то место, где раньше стояли ворота и гараж. Судя по плану возведения нового здания кукольного театра, там будет расположена центральная лестница и вход.

Внутри театра проводится демонтаж стен, полов и потолков.

Как сообщал «Байкал-Daily» проект реконструкции театра «Ульгэр» прошёл госэкспертизу в ноябре 2021 года. В новом здании разместятся театральная детская студия, современный зал со светозвуковым оборудованием, детское кафе, студия звукозаписи, мастерские, светлое фойе, артисты получат просторные гримёрки, создадут условия для маломобильных детей. А зрительный зал может вместить 200 зрителей.

Подрядные работы ведёт ООО «Буряпроектреставрация». Стоимость работ составит порядка 571 миллионов рублей.

- В этом году мы должны будем освоить 283 млн. На будущий год – 288 млн. Плюсом идёт ещё оборудование на 210 млн, - сообщил Владимир Борбонов.

Театр кукол «Ульгэр» и музей природы Бурятии покинули аварийное здание под конец 2017 года. Работа была прекращена из-за аварийного состояния крыши и угрозы несчастных случаев. Музей и театр начали работать на других площадках.

Общественность Бурятии болезненно восприняла новость о закрытии музея природы в Год экологии. Появлялись призывы отправить в отставку тогдашнего министра культуры Бурятии Тимура Цыбикова, а также собирали подписи под петицией в адрес президента Путина. Горожане переживали, что это место отдадут под коммерческие объекты. «Музей находится в центре города и место, которое занимает музей, лакомый кусочек для любого торгового центра», - говорилось в петиции.

Однако вскоре власти заверили, что в обновлённом здании после ремонтных работ «Ульгэр» останется.

Согласно условиям контракта, работы должны быть завершены к 30 ноября 2023 года.

реконструкция

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