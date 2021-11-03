Реконструкция театра «Ульгэр» в Улан-Удэ обойдётся почти в 900 млн

- В настоящее время разработана проектная документация, и получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по объекту «Приспособление под современное использование объекта культурного наследия по адресу: Улан-Удэ, ул. Ленина, 46 под театр кукол «Ульгэр», - говорится в сообщении.







Строительные работы начнут в 2022 году.





Реконструкция театра включена в национальный проект «Культура» на 2022-2024 годы.

Театр кукол «Ульгэр» – единственный в Бурятии театр для детей и юношества. Четырежды лауреат театральной премии России «Золотая маска», лауреат премии правительства России за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики. Театр был основан в 1967 году артистом Владимиром Закатовым. В репертуаре спектакли по мотивам русских народных сказок, сказок народов мира и по пьесам бурятских драматургов.









Проект реконструкции театра «Ульгэр» в Улан-Удэ прошёл госэкспертизу, сообщила пресс-служба управления капитального строительства правительства Бурятии.- Окончательная сметная стоимость составила более 887 млн рублей. Сейчас ожидаем выделения финансирования, и в 2022 году начнем работы по реконструкции, - сообщил начальник управления капитального строительства Анатолий Урбанов.Здание, где ранее находились помещения театра «Ульгэр» и Музея природы было построено в 1917 году, оно является объектом культурного наследия. После реконструкции здесь будет располагаться только театр кукол.- Площадь театра станет вдвое больше, а зрительный зал сможет вместить 200 зрителей. Появятся новые гримёрные, подсобные помещения, репетиционные залы. Здание будет оборудовано для маломобильных граждан. Приблизительный срок завершения реконструкции – 2023 год, - прокомментировал министр строительства Николай Рузавин