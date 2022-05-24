Первый бой состоится уже сегодня вечером
22 мая в Ереване прошла церемония открытия чемпионата Европы по боксу. В соревнованиях принимают участие около 200 боксёров из 39 стран. Чемпионат продлится до 31 мая.
Воспитанник бурятской школы бокса, атлет спортивного клуба «Номто» Георгий Кушиташвили будет представлять Грузию в весовой категории 86 кг. Первый бой Георгий проведёт 25 мая против итальянского боксёра Давиде Брито, сообщает группа «Борцы Бурятии».
Сегодня, 24 мая, на чемпионате состоится бой бурятского боксёра Тамира Галанова, выступающего за Сербию в весовой категории до 54 кг. Его противником выступит спортсмен из Германии Салах Ибрагим Омар.
Боксёры Бурятии выступают на чемпионате Европы
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