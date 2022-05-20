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ГИБДД Бурятии напомнила о правилах перевозки групп детей автобусами

ГИБДД Бурятии напомнила о правилах перевозки групп детей автобусами
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
С начала года автоинспекторы рассмотрели более тысяч уведомлений об организованной перевозке групп детей

Госавтоинспекция Бурятии напомнила о правилах организованной перевозки групп детей автобусами. Требования предъявляют к организованной перевозке восьми и более детей.

Организаторам поездки, руководителям образовательных учреждений, а также родителям следует заранее изучить постановление правительства РФ от 23.09.2020 года № 1527. Там указана вся необходимая информация о порядке организации, подготовке необходимого перечня документов, которые должны быть подготовлены до планируемой даты выезда и быть в наличии на маршруте следования.

В некоторых случаях автобусы с детьми должны сопровождать автомобили ГИБДД.

- Заявки на сопровождение патрульными автомобилями подаются в подразделения Госавтоинспекции только в случае, если перевозка осуществляется в составе не менее трёх автобусов. В случаях, когда перевозка группы детей осуществляется одним или двумя автобусами, организаторы перевозки подают в подразделение ГИБДД уведомление об организованной перевозке группы детей. Подача уведомления об организованной перевозке осуществляется не позднее 48 часов до начала перевозки в междугородном сообщении и не позднее 24 часов – в городском и пригородном сообщении. Заявка на сопровождение транспортного средства может подаваться при личном обращении в подразделение Госавтоинспекции или посредством официального сайта гибдд.рф. не менее чем за 10 дней до начала поездки, - пояснили в УГИБДД по Бурятии.

С начала года сотрудниками ГИБДД осуществили девять сопровождений и рассмотрели 1088 уведомлений об организованной перевозке групп детей автобусами.

За несоблюдение правил перевозки детей предусмотрена административная ответственность по статье 12.23 КоАП РФ, которая влечёт наложение административного штрафа на водителя в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, либо лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев; на должностных лиц от 25 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует организаторам перевозок детей изучить правила, определяющие требования, предъявляемые к организации и осуществлению таких перевозок, и совместно контролировать этот процесс.
ГИБДД автобус

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