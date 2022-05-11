На региональной дороге Бурятии приступили к первому этапу капремонта

Общество, Фото: пресс-служба минтранса РБ

Работы должны закончить в 2024 году



В этом году стартовал капитальный ремонт участка с 357 км по 387 региональной автодороги Улан-Удэ – Романовка – Чита. На участке полностью заменят дорожное полотно, уложат асфальт.



- Кроме ремонта дорожного полотна, на участке отремонтируют 2 моста, установят дорожные знаки, сигнальные столбики и водопропускные трубы, – пояснил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников в ходе рабочего выездного совещания.



- Сейчас мы приступили к уширению земполотна, далее начнём укладывать сетку для усиления дорожного полотна. Местность болотистая поэтому работать сложно, но тем не менее на сегодняшний день идём в графике, - рассказал Александр Солдатов, генеральный директор подрядной организации.



Как сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ, срок окончания работ намечен на 2024 год.



- В этом году на региональной автомобильной дороге Улан-Удэ – Романовка – Чита планируется продолжить ремонт участков: с 16 по 26 км, 26 по 58 км и с 90 по 93 км в Заиграевском районе, а в Еравнинском районе с 357 по 387 км, - добавил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства региона Александр Гоге.



Напомним, в прошлом году на региональной трассе Улан-Удэ – Романовка – Чита отремонтировали участок с 264 по 294 км.

