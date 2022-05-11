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В Улан-Удэ вдове Героя России Максима Концова вручили его краповый берет

В Улан-Удэ вдове Героя России Максима Концова вручили его краповый берет
Общество, 
Символ мужества спецназа будет храниться у семьи погибшего во время спецоперации Героя России

В Улан-Удэ прошла торжественная церемония передачи крапового берега вдове Героя России Максима Концова, погибшего в ходе спецоперации на Украине.

Такое решение принял Совет краповых беретов на экстренном заседании в апреле. Герой России Максим Концов погиб в марте.

Краповый берет вдове передал командующий Восточным округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Игорь Голлоев.

- Мы знаем, что Максим Андреевич мечтал заслужить право ношения крапового берета. Добился он этого ценой собственной жизни, выполняя важнейшую государственную задачу по спасению мирных жителей и своих боевых товарищей. Этот символ мужества, доблести и чести навсегда останется в семье как предмет гордости и преданности Отечеству, - отметил Игорь Голлоев.



Лейтенант Росгвардии лейтенант Максим Концов погиб 24 марта. В тот день он в составе разведгруппы вступил в бой с противником.

- Лично подавив огневую точку, лейтенант Концов обеспечил проведение маневра по окружению диверсионно-разведывательной группы. Получив несколько огнестрельных ранений, он обнаружил и уничтожил вражеского гранатомётчика и продолжил руководить подчинёнными. Пожертвовав собой, офицер Росгвардии спас боевых товарищей. Благодаря мужественным действиям лейтенанта диверсионная группа националистов была уничтожена, несколько диверсантов взяли в плен, и был захвачен и ликвидирован крупный схрон оружия и боеприпасов, - сообщали ранее в Росгвардии.

Указом президента за мужество и героизм Максиму Концову было присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.

14 апреля семье вручили золотую звезду Героя России.

На следующий день, 15 апреля, Максима Концова похоронили под залпы почётного караула на городском кладбище «Южное».

Герою России было 33 года. У него остались жена и двое дочерей.

Именем Максима Концова в Улан-Удэ сперва планировали назвать улицу, а затем решили присвоить его имя целому кварталу.

Краповый берет – символ мужества, доблести и чести спецназа. 
краповый берет Герой России спецоперация на Украине

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