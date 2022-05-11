Бурятия, Ингушетия и Забайкалье получат 6,3 млрд на строительство детсадов

Соответствующее решение постановление подписал Михаил Мишустин



В течение ближайших двух лет Бурятия, Ингушетия и Забайкальский край получат более 6,3 млрд рублей на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт детских садов. Об этом сообщается на сайте правительства России.



- Постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин, внесены изменения в государственную программу «Развитие образования». Теперь она дополнена правилами предоставления и распределения субсидий вышеназванным регионам на создание в образовательных организациях дополнительных мест для детей от 3 до 7 лет. При этом господдержка может быть оказана как на строительство и ремонт государственных детских садов, так и на поддержку развития частных образовательных учреждений, - отметили в правительстве.



Решение позволит обеспечить к 2023 году стопроцентную доступность дошкольного образования в этих регионах.



Распоряжение о распределении субсидий между регионами будет принято правительством в ближайшее время.

