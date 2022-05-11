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Бурятия, Ингушетия и Забайкалье получат 6,3 млрд на строительство детсадов

Бурятия, Ингушетия и Забайкалье получат 6,3 млрд на строительство детсадов
Общество,  Фото:pexels.com
Соответствующее решение постановление подписал Михаил Мишустин

В течение ближайших двух лет Бурятия, Ингушетия и Забайкальский край получат более 6,3 млрд рублей на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт детских садов. Об этом сообщается на сайте правительства России.

- Постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин, внесены изменения в государственную программу «Развитие образования». Теперь она дополнена правилами предоставления и распределения субсидий вышеназванным регионам на создание в образовательных организациях дополнительных мест для детей от 3 до 7 лет. При этом господдержка может быть оказана как на строительство и ремонт государственных детских садов, так и на поддержку развития частных образовательных учреждений, - отметили в правительстве.

Решение позволит обеспечить к 2023 году стопроцентную доступность дошкольного образования в этих регионах.

Распоряжение о распределении субсидий между регионами будет принято правительством в ближайшее время. 
детские сады

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