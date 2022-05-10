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В Бурятии с Днём Победы поздравили 96-летнего ветерана

В Бурятии с Днём Победы поздравили 96-летнего ветерана
Общество,  Фото:пресс-служба администрации главы и правительства РБ
Ветеран встретил годовщину Великой Победы в кругу семьи

9 мая, в День Победы, глава Бурятии навестил и поздравил ветерана Великой Отечественной войны Сергея Филипповича Баенгуева. Ветеран встречает 77-ую годовщину Великой Победы в кругу большой семьи.

- День Победы, конечно, очень большой праздник, для нас особенно, у меня папа воевал, раненый пришёл с войны и работал. И я потом замуж вышла, Сергей отслужил с 43-го по 52-й год, он был в Балаклаве на Черноморском флоте, был водолазом, шесть месяцев учился на водолаза, а потом работал водолазником. Мы каждый год отмечали День Победы, это особенный день. День Победы – это для нас очень большой праздник, - поделилась супруга Зоя Парфеньевна.

На войну Сергей Филиппович ушёл молодым, сразу после окончания института. Ветеран рассказал, как встречал новость о победе. И уверен, что память о тех годах живет вне времени.

- Память остается о тех временах тяжёлых. Никакое время не способно отобрать память. Сейчас, говорят, что снова повторяется, и до этих дней дошло это зло. Это плохо. Родину надо сберечь, - пояснил Сергей Филиппович.

Сергей Баенгуев родился в Качугском районе Иркутской области в 1926 году в многодетной семье. После успешного окончания семилетней школы юноша продолжил образование в вечерней школе, которая находилась в Нукутском районе. Затем была учёба в Улан-Удэнском торгово-кооперативном техникуме и успешное окончание Новосибирского института советской торговли. Взрослеющую молодёжь продолжали призывать в армию и отправлять на фронт. Сергей Баенгуев был призван в 1944 году. Служба проходила на Черноморском флоте. Матрос Сергей Баенгуев закончил школу подводников-водолазов.

Высокие результаты на флоте показали подводники во время операции по нарушению вражеских коммуникаций, проведённой Черноморским флотом в апреле-мае 1944 года. Борьбу с конвоями они вели в открытом море и у румынских берегов. На первом этапе задачей операции было недопущение усиления группировки противника в Крыму. Второй этап имел целью срыв эвакуации 17-й германской армии с Крымского полуострова.

В 1952 году Сергею Филипповичу довелось служить в Крыму, где восстанавливали военные объекты. Был в звании старшины, техником-водолазом II класса.

Вернувшись домой после службы, работал в аварийно-спасательном управлении, в отряде подводно-технических работ. В Улан-Удэ работал начальником отдела рабочего снабжения, участвовал в строительстве линии Иркутск – Петровский Завод.

За успехи в работе и самоотверженный труд награждён медалью «За строительство БАМа». Также бережно хранит ветеран боевые награды: орден Отечественной войны II степени, медали «За освобождение Севастополя», «За освобождение Одессы», «За победу над Германией» и другие.

Вместе с супругой Зоей Парфеньевной они воспитали троих детей, и сегодня о своих дедушке и бабушке заботятся шесть внуков. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ.
Бурятия День Победы ветераны ВОВ

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