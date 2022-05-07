Артист балета из Бурятии получил приз на престижном конкурсе «Арабеск»

- Поздравляем наших ребят, педагогов и театр. Мы гордимся их достижениями. Молодого солиста балета Алдара Болтанова можно будет увидеть на сцене Бурятского театра оперы и балета 8 мая в спектакле «Красавица Ангара». Он исполнит партию Чёрного Вихря. Приходите, посмотрите! — призвал министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.





Артисты балетной труппы Бурятского театра оперы и балета Александра Богданова и Алдар Болтанов стали дипломантами конкурса артистов балета «Арабеск», который прошёл в Перми. Также Алдар Болтанов получил приз имени Натальи Дудинской «За верность традициям русской балетной школы», сообщили в пресс-службе театра оперы и балета.- Наши ребята стали дипломантами, Алдар получил приз имени Натальи Дудинской. Я считаю, что это очень знаковый момент и хорошее достижение для артистов, педагогов и для театра, — отметил художественный руководитель балета Баярто Дамбаев.Открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск» имени Екатерины Максимовой существует уже более четверти века и является одним из старейших в России и мире. За время существования конкурса в нём приняли участие более 900 молодых артистов балета государственных и частных театров, а также учащихся различных учебных заведений России и других стран.