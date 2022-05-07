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Артист балета из Бурятии получил приз на престижном конкурсе «Арабеск»

Артист балета из Бурятии получил приз на престижном конкурсе «Арабеск»
Общество, 
Алдар Болтанов получил приз «За верность традициям русской балетной школы»

Артисты балетной труппы Бурятского театра оперы и балета Александра Богданова и Алдар Болтанов стали дипломантами конкурса артистов балета «Арабеск», который прошёл в Перми. Также Алдар Болтанов получил приз имени Натальи Дудинской «За верность традициям русской балетной школы», сообщили в пресс-службе театра оперы и балета.

- Наши ребята стали дипломантами, Алдар получил приз имени Натальи Дудинской. Я считаю, что это очень знаковый момент и хорошее достижение для артистов, педагогов и для театра, — отметил художественный руководитель балета Баярто Дамбаев.

Открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск» имени Екатерины Максимовой существует уже более четверти века и является одним из старейших в России и мире. За время существования конкурса в нём приняли участие более 900 молодых артистов балета государственных и частных театров, а также учащихся различных учебных заведений России и других стран.

- Поздравляем наших ребят, педагогов и театр. Мы гордимся их достижениями. Молодого солиста балета Алдара Болтанова можно будет увидеть на сцене Бурятского театра оперы и балета 8 мая в спектакле «Красавица Ангара». Он исполнит партию Чёрного Вихря. Приходите, посмотрите! — призвал министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.


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балет конкурс

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