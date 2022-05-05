В школах Улан-Удэ создадут моноклассы, изучающие бурятский язык

Общество, Фото: пресс-служба минобрнауки РБ

Классы планируется комплектовать по заявкам родителей



В конце минувшей недели в Улан-Удэ состоялся практико-ориентированный семинар на тему «Создание и реализация моноклассов по изучению бурятского языка». Мероприятие проводилось на базе Бурятской гимназии №29.



В семинаре приняли участие представители министерства образования и науки РБ, РЦ «Бэлиг», комитета по образованию администрации города Улан-Удэ, а также директора и завучи крупных столичных школ, в которых ежегодно набирают по три и более первых класса.



- В школах города уже проводится большая подготовительная работа по созданию классов, в которых бурятский язык будет изучаться как родной, с полной нагрузкой. Такие классы откроются, помимо классов, в которых бурятский изучается как государственный язык республики. Для этого будет проведён всесторонний анализ ситуации, включая национальный состав обучающихся. Классы планируется комплектовать при поступлении заявлений родителей и законных представителей школьников, в которых они обозначат желание обучать своих детей по программе бурятского как родного, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.



В настоящее время на федеральном уровне разрабатываются коррективы в федеральные государственные образовательные стандарты, варианты учебных планов, по которым предстоит вести обучение родным языкам народов России. В рамках мероприятия участники семинара посетили открытые уроки, где были продемонстрированы методические технологии, приёмы и средства, реализация разговорной среды.



Во второй половине мероприятия, на круглом столе, был представлен опыт работы школ по изучению бурятского языка. Также участники провели дискуссию о создании и реализации моноклассов по изучению бурятского языка.

