Классы планируется комплектовать по заявкам родителей
В конце минувшей недели в Улан-Удэ состоялся практико-ориентированный семинар на тему «Создание и реализация моноклассов по изучению бурятского языка». Мероприятие проводилось на базе Бурятской гимназии №29.
В семинаре приняли участие представители министерства образования и науки РБ, РЦ «Бэлиг», комитета по образованию администрации города Улан-Удэ, а также директора и завучи крупных столичных школ, в которых ежегодно набирают по три и более первых класса.
- В школах города уже проводится большая подготовительная работа по созданию классов, в которых бурятский язык будет изучаться как родной, с полной нагрузкой. Такие классы откроются, помимо классов, в которых бурятский изучается как государственный язык республики. Для этого будет проведён всесторонний анализ ситуации, включая национальный состав обучающихся. Классы планируется комплектовать при поступлении заявлений родителей и законных представителей школьников, в которых они обозначат желание обучать своих детей по программе бурятского как родного, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
В настоящее время на федеральном уровне разрабатываются коррективы в федеральные государственные образовательные стандарты, варианты учебных планов, по которым предстоит вести обучение родным языкам народов России. В рамках мероприятия участники семинара посетили открытые уроки, где были продемонстрированы методические технологии, приёмы и средства, реализация разговорной среды.
Во второй половине мероприятия, на круглом столе, был представлен опыт работы школ по изучению бурятского языка. Также участники провели дискуссию о создании и реализации моноклассов по изучению бурятского языка.
В школах Улан-Удэ создадут моноклассы, изучающие бурятский язык
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