В Бурятии размещают баннеры в память о погибших на Украине земляках

В городе Закаменск в Бурятии появился баннер в память о погибшем во время спецоперации земляке Игоре Чупошеве. Финансовую помощь оказали два предпринимателя.
- В знак памяти и гордости за героизм нашего земляка Игоря Анатольевича Чупошева в Закаменске появился баннер с его портретом, - сообщили в администрации Закаменска.
Игорь Чупошев погиб 12 марта в Херсоне. Ему было 37 лет.
Игорь Анатольевич родился в Закаменске, вырос здесь же. После окончания средней школы №1 поступил в местное ПТУ-14 на специальность «машинист-тракторист».
По окончании техникума в 2003 году был призван в ряды армии для прохождения срочной службы. В 2005 году заключил контракт на службу в пограничных войсках. С декабря 2019-го службу проходил в звании гвардии сержанта в 11 десантно-штурмовой бригаде ВДВ.
У Игоря Анатольевича остались жена и двое сыновей.
В ближайшее время баннер с именем ещё одного земляка, погибшего в ходе спецоперации на Украине, появится в селе Холтосон Закаменского района. Там увековечат память младшего сержанта Москвитина Игоря Сергеевича, погибшего 30 марта.
Игорь Москвитин родился в селе Холтосон в многодетной семье горнорабочего-вахтовика и воспитательницы детского сада. Окончил местную школу, затем учился в Закаменском агропромышленном техникуме, по специальности «лесное дело». В 2017 году был призван на срочную службу, после которой заключил контракт.
Игоря ждала любимая девушка, родные готовились к их скорой свадьбе…
Награждён посмертно орденом Мужества.
Как сообщал «Байкал-Daily», первый баннер с именем погибшего на Украине земляка появился в Улан-Удэ. На улице Бабушкина, 21 разместили баннер в честь лейтенанта Росгвардии Максима Концова, которому было присвоено звание Героя России посмертно.