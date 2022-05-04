Женщина обратилась в прокуратуру
В прокуратуру Иволгинского района Бурятии обратилась местная жительница с заявлением о нарушении порядка назначения и осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребёнка.
Установлено, что женщина обратилась в отдел социальной защиты населения по Иволгинскому району через портал Государственных услуг с заявлением о назначении указанной выплаты.
- Отделом незаконно отказано в назначении выплаты в связи с тем, что к заявлению не прикреплены документы, удостоверяющие личность гражданки. В нарушение административного регламента по предоставлению услуги по назначению ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребёнка уполномоченным органом заявительнице не предоставлены дополнительные пять дней для передачи необходимых документов, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Начальнику отдела социальной защиты населения по Иволгинскому району внесено представление прокуратуры, по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, женщине назначена ежемесячная выплата.
Жительнице Бурятии отказали в выплате пособий при рождении ребёнка
Общество, Фото:
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