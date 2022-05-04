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Жительнице Бурятии отказали в выплате пособий при рождении ребёнка

Жительнице Бурятии отказали в выплате пособий при рождении ребёнка
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Женщина обратилась в прокуратуру

В прокуратуру Иволгинского района Бурятии обратилась местная жительница с заявлением о нарушении порядка назначения и осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребёнка.

Установлено, что женщина обратилась в отдел социальной защиты населения по Иволгинскому району через портал Государственных услуг с заявлением о назначении указанной выплаты.

- Отделом незаконно отказано в назначении выплаты в связи с тем, что к заявлению не прикреплены документы, удостоверяющие личность гражданки. В нарушение административного регламента по предоставлению услуги по назначению ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребёнка уполномоченным органом заявительнице не предоставлены дополнительные пять дней для передачи необходимых документов, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Начальнику отдела социальной защиты населения по Иволгинскому району внесено представление прокуратуры, по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, женщине назначена ежемесячная выплата.
прокуратура

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