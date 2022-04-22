В Улан-Удэ среди мусора на Верхней Берёзовке нашли электроплиту

На уборку мусора вышли сотрудники Бурприроднадзора
Сегодня, 22 апреля, отмечается Международный день Земли. Этот день призван служить напоминанием об угрозах нашей планете и общих экологических ценностях.
Коллектив Бурприроднадзора провёл акцию по уборке мусора в пригороде Улан-Удэ на Верхней Берёзовке.
Среди мусора было найдено много пластика, обёрток конфет, новые упаковки канцелярских скрепок и даже электрическая плита.
Бурприроднадзор напоминает, что бытовую технику необходимо сдать на переработку, а не выбрасывать в лес. То же самое касается и автомобильных шин.
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На уборку мусора вышли сотрудники Бурприроднадзора
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