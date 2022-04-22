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В Улан-Удэ среди мусора на Верхней Берёзовке нашли электроплиту

В Улан-Удэ среди мусора на Верхней Берёзовке нашли электроплиту
Общество, 
На уборку мусора вышли сотрудники Бурприроднадзора

Сегодня, 22 апреля, отмечается Международный день Земли. Этот день призван служить напоминанием об угрозах нашей планете и общих экологических ценностях.

Коллектив Бурприроднадзора провёл акцию по уборке мусора в пригороде Улан-Удэ на Верхней Берёзовке.

Среди мусора было найдено много пластика, обёрток конфет, новые упаковки канцелярских скрепок и даже электрическая плита.

 
Бурприроднадзор напоминает, что бытовую технику необходимо сдать на переработку, а не выбрасывать в лес. То же самое касается и автомобильных шин.


мусор

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