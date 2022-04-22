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В Улан-Удэ на площади Советов пройдут тренировки парада

В Улан-Удэ на площади Советов пройдут тренировки парада
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
После нескольких тренировок состоится генеральная репетиция парада

На площади Советов в Улан-Удэ 25 и 27 апреля состоятся тренировки военного парада в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

- В первых городских тренировках на главной площади столицы Бурятии примут участие военнослужащие от штаба общевойскового объединения Восточного военного округа, соединения связи, личный состав отдельного танкового соединения, артиллерийского и ракетного соединений, зенитной ракетной воинской части, военнослужащие подразделений РХБ защиты и материально-технического обеспечения, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Более тысячи военнослужащих, принимающих участие в параде Победы, 25 и 27 апреля под звуки марша сводного духового оркестра отработают строевые приёмы и слаженные действия в составе парадных коробок.

В дальнейшем будут проведены тренировки пеших парадных расчётов совместно с механизированной колонной. Там будут задействованы современные образцы вооружения, военной и специальной техники, такие как система залпового огня «Торнадо-Г» и пусковые установки «Искандер-М», и образцы военной техники времён Великой Отечественной войны. Тренировки пеших и механизированной колонн состоятся 29 апреля и 5 мая.

7 мая будет проведена генеральная репетиция Парада Победы.
парад День Победы

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