Жительница Бурятии с трудом добилась получения соцподдержки

В деле разбиралась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, отдел социальной защиты населения по Кабанскому району отказал местной жительнице в предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг по категории «медицинский работник в сельской местности».



- Указанное решение мотивировано тем, что наименование занимаемой женщиной должности «инструктор по лечебной физической культуре» не соответствует наименованию «инструктор-методист по лечебной физкультуре», указанному в номенклатуре должностей медицинского фармацевтического персонала, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Вместе с тем уполномоченный орган не учёл, что занимаемая ею должность предусмотрена действующим приказом Минздравсоцразвития России, а нормативный акт, утверждающий номенклатуру с другим названием должности утратил силу.



Начальнику отдела социальной защиты населения по Кабанскому району внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого права заявителя восстановлены, незаконное решение отменено. Женщине назначена мера социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг и произведена выплата с 1 января 2022 года, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.



В отношении указанного руководителя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1.1 статьи 5.63 КоАП РФ «Нарушение порядка предоставления государственной услуги, повлекшее непредоставление государственной услуги заявителю». Должностному лицу назначен штраф в размере трёх тысяч рублей.

