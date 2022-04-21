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Жители Бурятии просят Алексея Цыденова продлить майские выходные

Жители Бурятии просят Алексея Цыденова продлить майские выходные
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Ранее Госдума приняла решение по длительности майских праздников

Правительство России не поддержало идею о продлении майских праздников. Однако регионы могут принимать решение о продлении выходных самостоятельно, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова.

Ранее Даванков предложил продлить майские праздники в 2022 году до десяти дней: с 1 по 10 мая. Он это обосновал тем, что это поможет горожанам заняться своим огородом и побольше провести времени с родными.

В паблике «Аноним 03» в соцсети «Вконтакте» опубликовали пост, где жители Бурятии отреагировали на эту ситуацию с комментарием: «Расходимся». Пользователи предлагают обратиться к главе Бурятии Алексею Цыденову, чтобы он утвердил длинные майские выходные.

- Главы субъектов могут сами вводить дополнительные дни отдыха. Ждём решение главы Бурятии. Нам нужны выходные с 1 по 10 мая. Надо много чего посеять и успеть ещё отдохнуть. Народ, если это сообщение завирусим (будут много репостов и лайков) то наш глава увидит это, - говорится в сообщении.

В комментариях началась дискуссия по этому поводу. Собралось немало и тех, кто против такой идеи:

«Зачем так много отдыхать? Будут пьянки, гулянки от делать нечего и все вытекающие из этого последствия: драки, убийства, грабежи, изнасилования. не нужны нам такие длинные выходные, за которые можно столько судеб и жизней покалечить. Труд облагораживает человека»,
«Кому нужен такой отдых, а зарплату потом гроши получать?»,
«Лишь бы отдыхать. Работайте давайте!»,
«Что вы там сеять 10 мая собрались? Куда? В мёрзлую землю?»,
«Автор можешь вообще на работу не ходить. А я лично итак в январе от безделья чуть не помер.
«В локдаун не наотдыхались, что ли? Сейчас, наоборот, надо работать и зарабатывать деньги! Впереди непонятно что будет и лучше иметь запас денег на всякий случай», - делятся мнением горожане.

Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году россияне уже отдыхали с 1 по 10 мая. Власти сочли, что лучше, если граждане будут сидеть эти дни на дачах, чем толпами курсировать туда и обратно, развозя коронавирус. При этом зарплату работникам работодателей обязали сохранить. Впрочем, в Бурятии длинные майские выходные как раз обернулись резким ростом заболеваемости COVID-19. 
Праздники

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