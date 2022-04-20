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Больница в Бурятии с нарушением приняла работу экс-госслужащего

Больница в Бурятии с нарушением приняла работу экс-госслужащего
Общество,  Фото:pexels.com
Должностное лицо оштрафовал суд

В 2021 году в Нижненгарскую центральную районную больницу на должность системного администратора принят бывший судебный пристав-исполнитель территориального подразделения службы судебных приставов.

В нарушение закона учреждением в десятидневный срок уведомление о заключении трудового договора с бывшим государственным служащим прежнему работодателю не направлено.

Главному врачу центральной районной больницы внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены.

В отношении работодателя возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего».

Должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии. 
прокуратура

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