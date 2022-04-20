Больница в Бурятии с нарушением приняла работу экс-госслужащего

Должностное лицо оштрафовал суд



В 2021 году в Нижненгарскую центральную районную больницу на должность системного администратора принят бывший судебный пристав-исполнитель территориального подразделения службы судебных приставов.



В нарушение закона учреждением в десятидневный срок уведомление о заключении трудового договора с бывшим государственным служащим прежнему работодателю не направлено.



Главному врачу центральной районной больницы внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены.



В отношении работодателя возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего».



Должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

