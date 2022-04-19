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В Бурятии пересчитают бомжей

В Бурятии пересчитают бомжей
Общество, 
В республике стартовала операция «Бомж»

В Бурятии стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Бомж-2022».

- Операция проводится в целях своевременной постановки на централизованный учет лиц без определённого места жительства, предупреждения правонарушений и преступлений. Также в рамках оперативно-профилактического мероприятия будет проведена работа по розыску без вести пропавших, не имеющих определённого места жительства, лиц, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Полицейские проверят торговые площади, рынки, теплотрассы, подвальные и чердачные помещения жилых многоквартирных домов, свалки, пункты приёма металла и стеклотары.

Операция продлится до 22 апреля.

В октябре 2021 года в ходе аналогичной операции было выявлено и доставлено в органы внутренних дел 193 человека, систематически занимающихся бродяжничеством и не имеющих постоянного места жительства. Из них 25 дополнительно поставлены на централизованный учёт в информационный центр МВД. Граждане дактилоскопированы, составлены опознавательные карты.

По различным основаниям с учёта (в связи со смертью, приобретением постоянного места жительства и трудоустройством, осуждением к лишению свободы) снято 33 человека. В органы социальной защиты населения для оказания необходимой помощи направлены 12 человек, в том числе восемь - в республиканский центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий «Шанс».

К административной ответственности за различные правонарушения привлечены пятеро бездомных: четверо – за появление в общественных местах в состоянии опьянения, один – за несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре.

В адрес директоров управляющих компаний и глав сельских поселений республики направлено 12 представлений об устранении выявленных недостатков в технической укрепленности объектов жилищной сферы.


бездомные

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