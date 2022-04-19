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В Бурятии сельчане не получают услуги в электронном виде

В Бурятии сельчане не получают услуги в электронном виде
Общество,  Фото:pexels.com
В дело вмешалась прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, администрация сельского поселения «Тарбагатайское» нарушила закон об организации предоставления государственных и муниципальных услуг.

Установлено, что органом местного самоуправления в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика» в нарушение закона не обеспечено предоставление социально значимых муниципальных услуг в цифровом виде. Это нарушает права заявителей на получение услуг в электронной форме.

В был направлен иск о возложении на администрацию сельского поселения обязанности обеспечить возможность получения заявителями муниципальных услуг, предоставляемых администрацией, в электронном виде в срок до 31 декабря 2022 года.

Суд удовлетворил иск. Решение суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии. 
прокуратура

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