В Бурятии сельчане не получают услуги в электронном виде

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, администрация сельского поселения «Тарбагатайское» нарушила закон об организации предоставления государственных и муниципальных услуг.



Установлено, что органом местного самоуправления в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика» в нарушение закона не обеспечено предоставление социально значимых муниципальных услуг в цифровом виде. Это нарушает права заявителей на получение услуг в электронной форме.



В был направлен иск о возложении на администрацию сельского поселения обязанности обеспечить возможность получения заявителями муниципальных услуг, предоставляемых администрацией, в электронном виде в срок до 31 декабря 2022 года.



Суд удовлетворил иск. Решение суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

