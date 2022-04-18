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В Бурятии пенсионерам УФСИН вручили сертификаты на жильё

В Бурятии пенсионерам УФСИН вручили сертификаты на жильё
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Это безвозмездные субсидии на приобретение жилья за счёт средств федерального бюджета

В УФСИН по Бурятии состоялось торжественная церемония вручения пенсионерам уголовно-исполнительной системы государственных жилищных сертификатов на общую сумму более 6 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Сертификаты на приобретение жилья сотрудникам, проходившим службу в учреждениях уголовно-исполнительной системы Бурятии, вручил начальник регионального пенитенциарного ведомства Сергей Кудрявцев.

Государственные жилищные сертификаты представляют собой безвозмездные субсидии на приобретение жилья за счёт средств федерального бюджета.

Номинальная стоимость такого сертификата предусматривает обеспечение жилой площадью всех совместно проживающих с сотрудником членов семьи, согласно установленным нормам.
УФСИН жилье

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