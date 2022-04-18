В Улан-Удэ пожилые и инвалиды смогут тренироваться на спецтренажёрах

Общество, Фото: предоставлено минсоцзащиты Бурятии

С ними будут работать психологи, инструкторы и сиделки



В Улан-Удэ 18 апреля в комплексном центре социального обслуживания «Доверие» откроется отделение дневного пребывания для пожилых граждан и инвалидов с когнитивными нарушениями и ограничениями мобильности. В том числе для инвалидов-колясочников, заключивших договор на полустационарное социальное обслуживание, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.



Отмечается, что открытие отделения стало возможным благодаря пилотному проекту по созданию системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами. На эти цели было израсходовано 9,2 млн рублей. В частности, был приобретён специализированный автотранспорт с подъёмником, который будет доставлять получателей социальных услуг в дневное отделение. Эти услуги будут предоставляться в зависимости от среднедушевого дохода граждан.



В отделении пожилые люди и инвалиды смогут под наблюдением специалистов, заняться профилактикой прогрессирования когнитивных нарушений и физического ослабления, поддержать уровень своей социальной активности, здесь им будут оказывать помощь в адаптации к самообслуживанию после появления ограничений здоровья.



Кроме того, в рамках проекта специалисты будут оказывать поддержку членам семьи, ухаживающим за пожилыми гражданами и инвалидами. Уже подготовлены залы активного досуга и лечебной физкультуры, комната психологической разгрузки, сенсорная комната и комната отдыха.



Приобретены спортивные принадлежности, тренажеры для развития мелкой моторики, оборудование для сенсорной комнаты, тренажеры, адаптированные для лиц пожилого возраста и инвалидов.



Также в дневном отделении будут работать психолог, инструктор по труду, специалист по социальной работе и сиделки.





