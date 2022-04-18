В Улан-Удэ оплатили, но не установили дорожные знаки

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Председателю комитета по строительству внесено прокурорское представление



Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ выявила нарушение закона при реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



Установлено, что в 2021 году выполнен ремонт автомобильных дорог по улицам Шумяцкого, Кольцова, Красногвардейская, Заудинская, Бабушкина, Павлова, Спартака, бульвару Карла Маркса.



- Выявлено, что муниципальным учреждением «Улан-Удэстройзаказчик» в нарушение требований закона приняты и оплачены фактически невыполненные подрядчиками работы по установке семи дорожных знаков. Кроме того, заказчиком требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) генеральным подрядчикам за просрочку исполнения обязательств не направлены, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Председателю комитета по строительству администрации Улан-Удэ внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого нарушения закона устранены, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

