Председателю комитета по строительству внесено прокурорское представление
Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ выявила нарушение закона при реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Установлено, что в 2021 году выполнен ремонт автомобильных дорог по улицам Шумяцкого, Кольцова, Красногвардейская, Заудинская, Бабушкина, Павлова, Спартака, бульвару Карла Маркса.
- Выявлено, что муниципальным учреждением «Улан-Удэстройзаказчик» в нарушение требований закона приняты и оплачены фактически невыполненные подрядчиками работы по установке семи дорожных знаков. Кроме того, заказчиком требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) генеральным подрядчикам за просрочку исполнения обязательств не направлены, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Председателю комитета по строительству администрации Улан-Удэ внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого нарушения закона устранены, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
В Улан-Удэ оплатили, но не установили дорожные знаки
Общество, Фото:
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