 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 апреля

17 апреля

Популярное

В Улан-Удэ днём до +22 градусов

В Улан-Удэ днём до +22 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
По северной половине республики небольшие осадки

По данным Бурятского гидрометцентра, по республике: переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём по северной половине местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер ночью слабый, днём юго-западный 6-11, в отдельных районах порывы до 15 м/с. Температура ночью +3,-2, местами -5,-10, днём +19, +24, местами +9, +14.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер ночью слабый, днём юго-западный 7-12 м/с. Температура ночью 0, +2, днём +20, +22.


прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-Удэ продолжают приводить в порядок после зимы
Улан-Удэ продолжают приводить в порядок после зимы
Общество, 17.04.2022
Активно в месячнике чистоты участвуют ТСЖ и управляющие организации
В Братске раскрыли убийство, совершённое 18 лет назад
В Братске раскрыли убийство, совершённое 18 лет назад
Общество, 17.04.2022
Тогда была убита 29-летняя девушка
Двое жителей Бурятии получили условные сроки за вырубку деревьев на 700 тысяч
Двое жителей Бурятии получили условные сроки за вырубку деревьев на 700 тысяч
Общество, 17.04.2022
Мужчины во время расследования признали свою вину и погасили более половины причинённого ущерба
В Прибайкальском нацпарке закрыты три маршрута
В Прибайкальском нацпарке закрыты три маршрута
Общество, 17.04.2022
Причина – действующие лесные пожары
В Бурятии прошёл Байкальский лыжный марафон
В Бурятии прошёл Байкальский лыжный марафон
Общество, 17.04.2022
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с соревнований
Фотоархив: Улан-Удэ 2018. Часть 4
Фотоархив: Улан-Удэ 2018. Часть 4
Общество, 17.04.2022
Финиш «Mongol Rally», конкурс «Мисс Улан-Удэ», транспортный коллапс на Элеваторе после празднования Дня города и другое в подборке фотографий Сергея Тарасенко
Ещё 49 жителей Бурятии заболели коронавирусом
Ещё 49 жителей Бурятии заболели коронавирусом
Общество, 17.04.2022
Скончался один пациент с COVID-19
На Байкале спасли мужчину, провалившегося под лёд
На Байкале спасли мужчину, провалившегося под лёд
Общество, 17.04.2022
Мужчину вытащили на лёд при помощи верёвки
В Забайкалье супруги убили гостя
В Забайкалье супруги убили гостя
Общество, 17.04.2022
Тело убитого они вывезли за город и бросили
В Улан-Удэ пройдёт «горячая линия» по вакцинопрофилактике
В Улан-Удэ пройдёт «горячая линия» по вакцинопрофилактике
Общество, 17.04.2022
«Горячая линия» будет работать с понедельника по пятницу
Бурятия находится в зоне риска из-за лесных пожаров
Бурятия находится в зоне риска из-за лесных пожаров
Общество, 17.04.2022
Минприроды России: лесные пожары в апреле сильнее всего угрожают восьми регионам
В Бурятии будет свой детский хирург-онколог
В Бурятии будет свой детский хирург-онколог
Общество, 17.04.2022
После переподготовки врача из республики этап хирургического лечения по удалению опухоли, взятие биопсии не потребуют выезда детей в Москву
В Иркутске четверо парней похитили и избили девушку
В Иркутске четверо парней похитили и избили девушку
Общество, 17.04.2022
Установлена причастность обвиняемых ещё к двум аналогичным эпизодам похищений людей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^