В Улан-Удэ днём до +22 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

По северной половине республики небольшие осадки



По данным Бурятского гидрометцентра, по республике: переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём по северной половине местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер ночью слабый, днём юго-западный 6-11, в отдельных районах порывы до 15 м/с. Температура ночью +3,-2, местами -5,-10, днём +19, +24, местами +9, +14.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер ночью слабый, днём юго-западный 7-12 м/с. Температура ночью 0, +2, днём +20, +22.





