В Бурятии тушили шесть лесных пожаров



За минувшие сутки возникло 6 лесных пожаров в Бичурском, Прибайкальском, Кабанском, Мухоршибирском, Тункинском районах и в пригороде Улан-Удэ.



- Пять лесных пожаров возникло из-за неосторожного обращения с огнём, один - из-за перехода огня с земель иных категорий. На тушении работал 101 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников, привлечённых, МЧС. Задействовано 30 единиц лесопожарной техники, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Общая площадь, пройденная огнём, составила 32,6 га, 27 из которых - лесная.



Все лесные пожары ликвидированы. На утро 17 апреля новых лесных пожаров в Бурятии не зарегистрировано.



В республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен. Список мест отдыха, где жители могут находиться свободно и беспрепятственно, соблюдая правила пожарной безопасности, опубликован на официальном сайте республиканского агентства лесного хозяйства.



Лесники призывают соблюдать правила пожарной безопасности. Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44.

