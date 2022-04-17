Житель Бурятии получил 9 лет колонии за убийство знакомого

На суде мужчина признал свою вину



В Закаменском районе вынесли приговор мужчине, обвиняемому в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего.



Оказалось, что житель района, будучи пьяным, нанёс знакомому два удара ножом в левое бедро, один из которых причинил тяжкий вред здоровью. В результате ранения потерпевший скончался.



Подсудимый вину признал в полном объёме, в содеянном раскаялся. Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.



Приговор в законную силу не вступил, сообщили в Закаменском районном суде.

