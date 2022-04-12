Бурятия попала в топ-10 «мусорных» регионов

В республике выросло число несанкционированных свалок, подсчитали аналитики



В 2021 году количество несанкционированных свалок отходов в России увеличилось на 9,1%, или на 1,33 тыс. объектов, а за два «коронакризисных» года - почти на треть, подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росприроднадзора.



Бурятии попала в число лидеров среди регионов России по абсолютному количеству несанкционированных свалок – 906. Также в этом списке оказались Башкортостан (1822), Челябинская область (1038), Ленинградская область (833), Забайкальский край (813), Оренбургская область (778), Пермский край (671), Астраханская область (525), Самарская область (518) и Нижегородская область (495).



За 2021 год в Бурятии ликвидировали 202 свалки, при этом выявлено 230 новых свалок, так что в процентном соотношение прирост составил 3,2%. К концу 2019 года в Бурятии было 702 свалки, к концу 20200го – 878, подсчитали авторы исследования.



- Стихийные свалки образуются из-за недостаточной развитости инфраструктуры для сбора, вывоза и переработки бытовых и производственных отходов. Развалы мусора формируются вблизи или непосредственно внутри крупных городов и населённых пунктов либо промышленных зон. Выбрасывать отходы в неположенных местах может как население, так и недобросовестные предприятия, желающие сэкономить на перевозке мусора до мест его сбора и утилизации. Далеко не все мусорные свалки взяты на учёт контролирующими органами, поэтому зачастую мы не можем в полной мере оценить реальный масштаб проблемы. Следует также учитывать, что любой экономический кризис способен обострить проблемы в сфере обращения с отходами. Инвестиции в экологию обычно крайне затратны и характеризуются низкой окупаемостью, поэтому в условиях консервации ресурсов многие зелёные проекты могут быть поставлены на паузу, - предупреждает член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян.

