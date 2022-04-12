В День космонавтики в Улан-Удэ без осадков

По районам ожидается мокрый снег
По данным Бурятского гидрометцентра, 12 апреля по республике переменная облачность, местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -2,-7, местами -12,-17, днём +4,+9, местами от -2 до +3.
В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер северо-западный ночью слабый, днём 7-12 м/с. Температура ночью -3,-5, днём +4,+6.
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