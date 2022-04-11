В Бурятии воспитанники детского центра примерили одежду пожарных

Общество, Фото: предоставлено минсоцзащиты Бурятии

Дети познакомились с профессией пожарного



Воспитанники Закаменского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних посетили пожарную часть №22 в городе Закаменске, сообщили в пресс-службе министерства социальной защиты населения Бурятии.



- Мы познакомились с профессией пожарного и не менее важной профессией – диспетчер, от действий которого многое зависит. Он определяет по карте, где находится ближайший к месту пожара гидрант, вычисляет кратчайший путь следования. И на всё это должно уйти не больше минуты, - поделились впечатлением от экскурсии ребята.



Также дети исследовали пожарную машину, очень заинтересовало ребят обмундирование пожарных, которое сделано из специальной ткани.



- Одежда пожарного почти не горит! На голову нам надели стальные каски, а ещё у пожарных на ногах — прочные и удобные сапоги. Ведь пожарный бесстрашно идёт в огонь! – рассказали дети.



Также воспитанники узнали, что есть пожарные, спасшие людей, которые получили высокое звание Героя России. Многие представлены к орденам и медалям «За мужество».



- В конце экскурсии ребятам раздали памятки о пожарной безопасности. Некоторые из воспитанников в будущем решили выбрать профессию пожарного, которая будет востребована всегда, - рассказала директор Закаменского социального центра Гунсэма Базарова.



