Концерт «Хора Турецкого» на площади Советов, шоссейная велогонка, последние дни и снос кинотеатра «Октябрь»
Смотрите в третьей части фотоархива за 2018 год: многотысячное шествие «Бессмертного полка», концерт «Хора Турецкого» на площади Советов, очередная шоссейная велогонка «Red Bull Trans-Siberian Extreme», второй визит в Улан-Удэ ультрамарафонца Александра Капера и пробег с местными спортсменами по улицам города.
А также: последние дни и снос кинотеатра «Октябрь», археологические раскопки на территории Гуннского городища, мемориальная доска царскому послу Фёдору Головину, по распоряжению которого в 1690 году Удинскому острогу был присвоен статус города, Гнилая горка — великая улан-удэнская песчаная дюна, отделяемая протокой Забокой от Богородского острова реки Селенги.
— Дюна настолько велика, что её просто не замечают. Хотя она и хорошо видна из многих точек города. Не замечают ещё и потому, что часто находятся прямо на ней. Фактически вся Зауда стоит на этой дюне. Жителям Октябрьского района прекрасно знакомы песчаные бури и хруст песка на зубах. Но если спросить обо всём этом у рандомного улан-удэнца, ответ будет примерно такой: Какая дюна?! — поделился Сергей Тарасенко.
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Фотоархив: Улан-Удэ 2018. Часть 1
Фотоархив: Улан-Удэ 2018. Часть 2
Фотоархив: Улан-Удэ 2018. Часть 3
Общество, Фото:
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