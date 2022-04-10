Фотоархив: Улан-Удэ 2018. Часть 3

Смотрите в третьей части фотоархива за 2018 год: многотысячное шествие «Бессмертного полка», концерт «Хора Турецкого» на площади Советов, очередная шоссейная велогонка «Red Bull Trans-Siberian Extreme», второй визит в Улан-Удэ ультрамарафонца Александра Капера и пробег с местными спортсменами по улицам города.А также: последние дни и снос кинотеатра «Октябрь», археологические раскопки на территории Гуннского городища, мемориальная доска царскому послу Фёдору Головину, по распоряжению которого в 1690 году Удинскому острогу был присвоен статус города, Гнилая горка — великая улан-удэнская песчаная дюна, отделяемая протокой Забокой от Богородского острова реки Селенги.— Дюна настолько велика, что её просто не замечают. Хотя она и хорошо видна из многих точек города. Не замечают ещё и потому, что часто находятся прямо на ней. Фактически вся Зауда стоит на этой дюне. Жителям Октябрьского района прекрасно знакомы песчаные бури и хруст песка на зубах. Но если спросить обо всём этом у рандомного улан-удэнца, ответ будет примерно такой: Какая дюна?! — поделился Сергей Тарасенко.