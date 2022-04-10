Братчанин перевёл мошенникам полмиллиона

Мужчине аферисты сообщили, что неизвестные пытаются снять с его счетов средства



Работник одного из провайдеров цифровых услуг стал очередной жертвой дистанционного мошенничества.



53-летнему братчанину позвонил незнакомый мужчина и, представившись сотрудником крупного банка, сообщил, что неизвестные лица пытаются снять с его счетов средства. Для того, чтобы остановить незаконную финансовую операцию, лжебанкир порекомендовал перевести все имеющиеся у мужчины суммы на, якобы, безопасные счета. Получив согласие клиента, собеседник перевёл его на линию разговора с автоматическим помощником, которому потерпевший сообщил все цифровые коды, приходящие на телефон. Следуя инструкциям, мужчина перевёл аферистам почти 500 000 рублей.



Спустя некоторое время лишившийся средств сибиряк понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

