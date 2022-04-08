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Вводятся новые правила для назначения инвалидности

Вводятся новые правила для назначения инвалидности
Общество,  Фото:pixabay.com
Они придут на смену действующему упрощённому порядку

Правительство России утвердило новый порядок назначения инвалидности. Он придёт на смену действующему до 1 июля упрощённому порядку, который был временно введён из-за коронавируса, чтобы минимизировать контакты и уменьшить риск заражения. Об этом говорится на официальном сайте кабинета министров.

Согласно постановлению, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин, обновлённый порядок будет вводиться в три этапа и объединит действующие и новые положения.

Так, с 1 июля 2022 года граждане смогут самостоятельно выбирать формат прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ): очный, при личном присутствии, или заочный, когда все необходимые документы поступают из медицинских организаций в бюро медико-социальной экспертизы с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия. Напомним, по действующему временному порядку возможен только заочный формат прохождения экспертизы, а до его введения был только очный формат.

При этом постановлением устанавливается перечень случаев, когда личное присутствие человека будет обязательным. Это несоответствие между данными медицинских исследований и заключениями врачей, направивших человека на медико-социальную экспертизу, необходимость обследования с помощью специального диагностического оборудования, проживание пациента в интернате, корректировка индивидуальной программы реабилитации.

С 1 июня 2023 года пройти медико-социальную экспертизу можно будет и в дистанционном формате – с помощью интернета. Воспользоваться таким форматом смогут граждане, которые не согласны с решением бюро медико-социальной экспертизы, намерены его обжаловать в вышестоящих учреждениях и пройти экспертизу повторно. В этом случае гражданин будет находиться в бюро по месту жительства, где ему предоставят техническую возможность общения со специалистами главного или федерального бюро медико-социальной экспертизы и прохождения повторной экспертизы.

С 1 января 2024 года заочная экспертиза будет проводиться без доступа сотрудников медико-социальной экспертизы к персональным данным гражданина, то есть по обезличенным документам. Направления на проведение экспертизы будут распределяться с помощью информационной системы между бюро всех регионов, независимо от места жительства самого гражданина. По итогам экспертизы, после вынесения решения, персональные данные гражданина будут отражены в финальном документе – справке об инвалидности с указанием группы и индивидуальной программе реабилитации инвалида.

Само решение будет направляться гражданину в личный кабинет на портале госуслуг или почтовым отправлением. При этом, если гражданин не согласен с решением, он может его обжаловать в бюро медико-социальной экспертизы по месту жительства, где и будет проводиться очная экспертиза. Это позволит сделать процедуру проведения экспертизы максимально независимой.

Как сообщает пресс-служба министерства соцзащиты Бурятии, по состоянию на 1 апреля 2022 года в республике проживает 76269 людей с инвалидностью, из них в Улан-Удэ – 33701 человек. 
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