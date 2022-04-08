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В Бурятии инвалиду через суд предоставили жильё

В Бурятии инвалиду через суд предоставили жильё
Общество,  Фото:pexels.com
Молодой человек жил несоответствующим требованиям доме

В Бурятии судебные приставы исполнили решение суда, обязывающее муниципальное образование сельского поселения «Иволгинское» предоставить инвалиду 2 группы жилое помещение по договору социального найма пригодное для проживания.

Как стало известно, молодой человек является инвалидом 2 группы категории «ребёнок-инвалид» и стоял в очереди на получение жилья в качестве нуждающегося по группе инвалидности. Муниципалитет предоставил инвалиду жилплощадь, однако, предлагаемое жильё не соответствовало установленным требованиям.

Прокурор района в интересах взыскателя обратился в суд в целях восстановления нарушенных прав. Суд удовлетворил иск и постановил предоставить по договору социального найма жилое помещение, отвечающее требованиям закнона, а также санитарным и техническим нормам.

- В службе судебных приставов в отношении муниципалитета было возбуждено исполнительное производство, во исполнение которого взыскателю было вновь предоставлено право выбора подходящей жилплощади из муниципального жилищного фонда, - сообщает пресс-служба управление ФССП России по Бурятии.

На сегодня решение суда исполнено, взыскателю в бессрочное владение и пользование передан жилой дом площадью в 74,4 кв.м, отвечающий всем санитарным и техническим нормам.

судебные приставы

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