В Бурятии вручили первую почётную медаль имени Алдара Цыденжапова

Первую почётную медаль имени Героя России Алдара Цыденжапова вручили Намсараю Зарбаеву, жителю села Жемчуг Тункинского района.
Награда была вручена мужчине за спасение ребёнка. Намсарай вовремя сделал искусственное дыхание мальчику, которого достали из воды, сообщает паблик tunkaonline.
- Это было в мае. Я ехал и увидел, как мать вытащила из воды ребёнка. У него не было пульса. Мальчик не дышал. В течение четырёх минут я делал искусственное дыхание. Этому я научился от мамы, врача с многолетним стажем. И, вот, наступил миг, когда мальчик стал оживать, порозовел, стал дышать. Очень рад, что правительство оценило мой поступок. Для меня большая часть быть награждённым медалью имени Героя России Алдара Цыденжапова. Желаю всем моим землякам, жителям Тунки - здоровья, мира и добра! – сказал герой на вручении.
Медаль имени Алдара Цыденжапова была учреждена в 2020 году по инициативе общественных организаций республики, в том числе Общественной палаты Бурятии. Её будут вручать за личное мужество и героизм, связанные со спасением людей, за смелые и решительные действия, совершённые при исполнении служебного и гражданского долга в условиях, сопряжённых с риском для жизни и здоровья, а также за значительный вклад в патриотическое воспитание молодёжи.