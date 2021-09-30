В Бурятии вручили первую почётную медаль имени Алдара Цыденжапова

- Это было в мае. Я ехал и увидел, как мать вытащила из воды ребёнка. У него не было пульса. Мальчик не дышал. В течение четырёх минут я делал искусственное дыхание. Этому я научился от мамы, врача с многолетним стажем. И, вот, наступил миг, когда мальчик стал оживать, порозовел, стал дышать. Очень рад, что правительство оценило мой поступок. Для меня большая часть быть награждённым медалью имени Героя России Алдара Цыденжапова. Желаю всем моим землякам, жителям Тунки - здоровья, мира и добра! – сказал герой на вручении.





