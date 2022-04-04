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В Бурятии лесной спецназ отработал прыжки с парашютом

В Бурятии лесной спецназ отработал прыжки с парашютом
Общество,  Фото:предоставлено агентством лесного хозяйства
Вблизи Аэропорта прошли заключительные тренировки лесного спецназа

Вблизи посёлка Аэропорт прошла тренировка специалистов Забайкальской базы авиационной охраны лесов по отработке прыжков с парашютом, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Перед вылетом парашютисты-пожарные проверяют парашютную систему «Лесник-3» и всю экипировку, а также проходят необходимый инструктаж. Затем самолёт Ан-2 поднимается на высоту 1 000 метров. С такой высоты парашютисты-пожарные отрабатывают прыжки с парашютом, где им предстоит приземлиться в обозначенное место.

- Управлять парашютом несложно. Главное - нужно рассчитать скорость и направление ветра, скорость спуска, определить место для посадки. Если всё правильно рассчитал, то приземлишься в нужное место. Я помню свой первый тренировочный прыжок, тогда я даже ничего не почувствовал. Когда пришло время прыгать на пожар – тогда я и ощутил всю полноту эмоций, но взял себя в руки, не поддался панике и грамотно приземлился, - поделился парашютист-пожарный Забайкальской базы авиационной охраны лесов Алексей Деревцов.


Всего в этом году в парашютно-десантной пожарной службе Бурятии будет задействовано 276 квалифицированных, прошедших теоретическую и практическую подготовку, специалистов.

- Это был завершающий этап тренировок, ребята совершили по 12 прыжков. Все необходимые навыки отработаны, они готовы к пожароопасному сезону, - заявил заместитель руководителя по лётно-производственной службе Забайкальской базы авиационной охраны лесов Алексей Петров.

Парашютно-десантная пожарная служба является своеобразным лесным спецназом. Они тушат лесные пожары в самых удалённых местах республики, работают при резких перепадах высот, десантируются на крутые склоны.





лесные пожарные парашютисты

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