В Бурятии свыше 11,6 тысяч многодетных семей получают выплаты

С начала года на эти цели израсходовано 367,8 млн рублей, а число получателей выплаты по итогам двух месяцев составило 11 тысяч 613 семей на 12 тысяч 311 детей, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.



В Мухоршибирском районе в 2021 году более 240 многодетных семей воспользовались этой мерой господдержки - на общую сумму 41,8 млн рублей. В их числе жительница села Новый Заган Ирина Золотарева. Она – медицинская сестра Мухоршибирского дома-интерната, находится в отпуске по уходу за ребёнком. Вместе с супругом Александром воспитывают троих детей.



- Старшему сыну Даниилу 14 лет, Антону - 5 лет, и самому маленькому члену семьи – Андрею, скоро исполнится 5 месяцев. Благодаря нацпроекту «Демография», получаем ежемесячную выплату на третьего ребенка. На сегодня это чуть более 14 тысяч в месяц. Кроме того, на среднего сына оформили выплату от трех до семи лет – это ещё 7 тысяч рублей. Как многодетная семья мы также получаем социальную поддержку в виде ежемесячной выплаты и льгот, - рассказала Ирина Золотарева.



Многодетная мама отмечает, что государство оказывает беспрецедентную помощь семьям с детьми - выплаты индексируются, их размер увеличивается. Это позволяет их семье более уверенно смотреть в завтрашний день и строить дальнейшие планы.

В этом году в Бурятии на ежемесячные денежные выплаты на третьего ребенка или последующих детей предусмотрено более 1,6 млрд рублей.